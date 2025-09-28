Промяна в Промяната. Лена излиза, Благо Коцев влиза

Лена Бориславова отпадна от ръководството на Промяната, но арестуваният кмет на Варна Благомир Коцев влиза, за да решава и той съдбините на партията.

Напускат местата си още Никола Минчев, Христо Петров (Ицо Хазарта) и кметът на Пазарджик Петър Кулински.

Това стана ясно след като бе избран Изпълнителен съвет на партията.

Решенията на четиримата напуснали реководството били лични, не подали декларации за влизане в ръководния орган, въпреки че имали номинации.

Малко по-късно Бориславова пусна пост, че по същото време била на обучение.

Освен новият стар председател Асен Василев, в новия съвет влизат Благомир Коцев, Николай Денков, Методи Байкушев, Васил Пандов, Михал Камбарев, Стою Стоев, Ивайло Шотев, Богдан Богданов, Венко Сабрутев, Вяра Тодева, Тони Стойчева и Татяна Султанова.

В момента се гласува национален съвет на партията.

