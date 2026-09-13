Трансферна бомба! Левски преговаря с бивш шеф на Арсенал
Засега няма постигнато окончателно споразумение между двете страни
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Засега няма постигнато окончателно споразумение между двете страни
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Съдебният състав определи 27 май за дата на следващото заседание
Новоизбраното ръководство "чака" решението на съда относно законността на избора му
Подписване на такъв договор ще донесе голяма финансова печалба
Общото събраниe на асоциацията избра нови органи на управление
Ще има още промени, които не са от правомощията на правителството и президента