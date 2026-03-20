Човек на Путин се скара много строго на Европа

Европа трябва да признае стратегическите си грешки в енергетиката и геополитиката, да смени ръководството на Европейския съюз и да преразгледа отношенията си с Русия. Предупреждението отправи Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент, цитиран от ТАСС.

Коментарът идва на фона на нарастващи опасения за продължителна енергийна криза в Европа. Според Москва отказът от руски газ ще доведе до тежки икономически последици. Темата отново изостря напрежението между ЕС и Русия.

"Аз го казах. Европа трябва да признае своите стратегически енергийни и геополитически грешки, да изкупи вината си, да смени ръководството на ЕС и да се откаже от русофобския подход. Както беше предсказано, разрушително енергийно цунами скоро ще опустоши Европа. Както вече многократно беше обяснявано, за да оцелее, Европа се нуждае от Русия", написа Кирил Дмитриев в социалната мрежа Х.

Изказването е по повод публикация на „Файненшъл таймс“, според която Европа трябва още сега да се подготви за дългосрочна енергийна криза. Анализът поставя акцент върху риска от високи цени и нестабилни доставки в следващите години.

Дмитриев вече предупреди за „цунами от енергиен шок“, свързано с отказа на ЕС от руски природен газ, и прогнозира допълнително поскъпване на синьото гориво.

На този фон Европейският съюз прие решение за постепенно спиране на вноса на руски газ. Забраната за втечнен природен газ ще влезе в сила от 1 януари 2027 г., а за доставките по газопроводи - от 30 септември 2027 г. Още по-рано ще бъдат ограничени краткосрочните договори - от април 2026 г. за втечнения газ и до юни 2026 г. за тръбопроводните доставки.

