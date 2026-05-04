Мерц не отстъпва пред Тръмп! Напрежение има, но курсът остава

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че няма да се откаже от сътрудничеството със Доналд Тръмп въпреки нарастващото напрежение между Берлин и Вашингтон. Повод за разногласията са различията около войната в Близкия изток и политиката спрямо Иран. В интервю за германската телевизия A Ер Де канцлерът подчерта, че ще продължи да работи за запазване на трансатлантическите отношения. Изявлението идва на фона на серия от чувствителни решения от страна на САЩ.

Мерц се опита да омаловажи последното напрежение, като заяви, че обявеното изтегляне на 5000 американски войници от бази в Германия не трябва да се възприема като наказателна мярка. По думите му подобно развитие не е било неочаквано и не е пряко свързано със политическите разногласия между двете страни.

Въпреки това различията по темата за Иран остават остри. Критиките от германска страна към действията на САЩ и Израел очевидно са раздразнили Доналд Тръмп, отбелязва Франс прес. Напрежението се задълбочава на фона на по-широк дебат за ролята на Запада в региона.

Сериозен сигнал за охлаждане на отношенията е и темата за въоръжаването. Мерц призна, че очакваните американски ракети със среден обсег "Томахок" вероятно няма да бъдат доставени. Според него шансът това да се случи в близко бъдеще е почти нулев, като дори самите САЩ не разполагат със достатъчни количества.

Обещанието за разполагане на такива системи датира от 2024 г., когато тогавашният президент Джо Байдън увери Германия, че ще получи нови средства за възпиране, способни да достигнат до Русия. Досега обаче няма конкретен ангажимент за реализацията на този план.

Търговските отношения също остават под напрежение. Мерц коментира, че подготвяните от Доналд Тръмп по-високи мита върху автомобилите са насочени към целия Европейски съюз, а не конкретно към Германия. В същото време той призна, че американският президент губи търпение заради забавянето на търговското споразумение между САЩ и ЕС.

Според канцлера основният проблем идва от европейска страна, където продължават да се поставят нови условия. По думите му американците са готови за сделка, докато Европа все още не е постигнала вътрешно съгласие, което забавя процеса.

Въпреки всички тези напрежения Мерц подчерта, че ролята на САЩ в НАТО остава ключова. Той настоя, че Вашингтон е най-важният партньор на Германия в рамките на алианса и че стратегическото сътрудничество трябва да бъде запазено.

Канцлерът беше категоричен, че няма пряка връзка между спора със Тръмп относно Иран и решението на САЩ да намалят военното си присъствие в Германия. Така Берлин се опитва да задържи баланс между нарастващите различия и необходимостта от стабилен съюз.

