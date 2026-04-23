Германците казаха "не" на велосипедите и автобусите

Средният годишен пробег на частен лек автомобил в Германия се е увеличил. Последните данни също така показват висока съпротива на германските купувачи към преминаване към велосипеди или обществен транспорт, като 8 от 10 собственици на автомобили, участвали в специална анкета, не могат да си представят живота без собствени четири колела. Повечето германски шофьори също така не харесват електрически автомобили.

Всички тези данни идват от последния доклад на DAT, т.е. Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Това е една от най-старите институции (корените ѝ датират от 1931 г.), занимаваща се с анализ на данни за тенденции на автомобилния пазар. Последният доклад за пазарните тенденции и възприятието за автомобили от германските купувачи през 2025 е сериозен удар срещу еколозите, които лобират за зеления преход. Това показва, че германците не само не възнамеряват да се отказват от собствените си четири колела, но и – въпреки стимулите и насърчаването на електромобилността, остават скептични към електрическите автомобили.

Последният доклад на DAT показва, че над 80 процента от собствениците на автомобили в Германия не могат да си представят живота без собствената си кола. Интересното е, че високият резултат - до 71 процента, се запазва дори в големите градове и райони с „много добре развита инфраструктура за обществен транспорт“.

Данни сочат още, че автомобилът си остава най-сигурната форма за придвижване в Германия. До 88 процента от шофьорите от малки градчета (по-малко от 20 000 жители) заявяват, че „собствената им кола е необходима, за да се осигури мобилност в ежедневието“. В райони с слабо развита обществена транспортна мрежа до 93 процента от анкетираните са направили подобно изявление.

Данните от DAT показват също, че въпреки различните проекологични и здравни инициативи и насърчаването на обществения транспорт, до 90 процента от анкетираните германски шофьори са категорични, че да имат собствена кола е от съществено значение, тъй като това им гарантира свобода и независимост. И едва 44 процента от участниците в допитването се отказват от колата, за използват алтернативни средства за транспорт.

Изследването, за първи път в историята, също постави въпрос за алтернативи на притежаването на собствен автомобил, като използване на обществен транспорт или електрически велосипеди. Над 90 процента от всички купувачи на нови автомобили не виждат алтернатива на притежаването на автомобил. Едва 8,9 процента посочват като алтернатива взимане на кола под наем, а 0,1 процента приемат градският транспорт и велосипедите.

В случая със собствениците на употребявани автомобили, до 97,2 процента посочват липсата на алтернатива на частен автомобил. Според 1,2 процента от анкетираните градският транспорт може да се третира като заместител на автомобила, а според 0,1 процента това може да бъде велосипедът.

Ортодоксалният подход на германските шофьори към въпроса за собствените им четири колела може да се види и в мненията за електрическите автомобили. Сред шофьорите, които не възнамеряват да сменят четирите си колела през следващите две години, до 77 процента посочват, че биха си купили електрическа кола, едва когато могат да я зареждат в дома си. В същото време 70 процента признават, че се страхуват от цените на ремонта на електрически автомобили, а 65 процента се притесняват от внезапно запалване на батерията.

От друга страна, опитът на самите потребители на електрически автомобили е изключително положителен, по показва, че такива превозни средства се избират по-скоро от фенове на технологиите. 79 процента от собствениците на електромобили казват, че доволни от технологията, но 74 процента отбелязват, че метеорологичните условия оказват значително влияние върху пробега, а 67 процента са раздразнени от непрозрачните цени за таксуване.

