Неочаквана изненада на родния автопазар. Задава се и нов рекорд

Автомобил, който не се произвежда от година, е неочакваният лидер при най-продаваните нови модели в България през май .Това показва справка на "Аутомедия" за регистрациите в КАТ. Пазарът на нови коли у нас продължава да расте и върви към нова рекордна година. Рекордни към 31 май са и пазарните дялове на електромобили и на китайски модели.

Най-продаваната нова кола през май е била Renault Megane Sedan, с 221 регистрации. В това нямаше да има кой знае каква изненада, ако моделът не бе спрян окончателно от производство още миналата година.

За първите четири месеца у нас бяха регистрирани само 2 бройки. Добавените към тях през април 221 седана са всъщност изпълнение на сключена по-рано голяма корпоративна сделка.

Renault се отказа от произвеждания в Испания хечбек Megane още през 2024 като част от плана Renaulution. Версията седан, която се правеше в Турция, остана в производство още година, но след това и тя слезе от конвейера, и от миналата есен не се предлага официално от вносителя на марката в България.

Напук на прогнозите, че след приемането на еврото миналогодишният бум ще отмине, регистрациите на нови автомобили у нас продължават да растат. До края на май те са 22,850 - с 6% повече от същия период на миналата година, която, да напомним, бе най-силната в историята на българския пазар.

Рекорден е и д елът на електромобилите от общия пазар - 8.7%, след като рязкото поскъпване на горивата насочи и корпоративни, и частни клиенти към машини на ток.

Интересът към модели на китайски марки също продължава да расте и към края на май техният дял от пазара достига 7.5% - при 6.8% в края на април и 5.9% в края на март. Вече цели четири китайски марки имат дял над 1% - Forthing (1.5%, 349 регистрации), Dongfeng (1.4%, 317), Great Wall (1.1%, 250) и Geely (1.1%, 240). В списъка с регистрираните нови автомобили наброихме 18 различни китайски марки, като 3 от тях не са представени официално у нас и става дума за частен внос. В близките месеци в България ще дебютират минимум още пет бранда от Китай - Zeekr (на Geely), XPeng, Hongqi, Lepas и Ebro (и двете собственост на Chery).

При марките Toyota си остава лидер с общо 2507 регистрирани нови автомобила (1% ръст на годишна база), докато основният конкурент Skoda отчита съществен спад (-15%, 2245 автомобила). Нататък следват Volkswagen, Renault, Hyundai, Dacia, Kia и Citroen. BMW (+15%) не само е най-продаваната премиум марка у нас, но и успява да изпревари Ford и да заеме деветото място. От петте марки с най-голям ръст на годишна база, първите четири са китайски (MG, Dongfeng, Great Wall, Geely), а петата е Volvo. С най-големи спадове са Dacia (-31%) и Renault (-24%), при които имаше пауза в предлагането в началото на годината заради смяна на поколенията на ключови модели, а също Audi (-20%) и Ford (-18%).

При отделните модели най-голям скок в регистрациите отчита Opel Frontera. Миналата година по това време кросоувърът едва бе започнал да се появява у нас, така че сега отчита 2382% ръст. Четирицифрено е нарастването в продажбите и при Dongfeng Aeolus Shine (1808%) и Citroen C3 Aircross (1363%), а Volvo XC60, Dacia Bigster, Mazda 3, Renault 5, Fiat Doblo и Renault Symbioz са увеличили регистрациите си между 4 и 7 пъти.

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