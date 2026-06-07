Истината лъсна! Ето защо в Германия не искат вече българите

Българите са сред най-обсъжданите групи в германския спор за социалните помощи, защото над 103 хиляди наши граждани получават Бюргергелд (помощ за издръжка), а делът им е най-висок сред гражданите на Европейския съюз в страната. Данни, цитирани от германски медии, показват, че през 2026 г. България е сред водещите държави по брой чуждестранни получатели на тази помощ - след Украйна, Сирия, Афганистан, Турция и Западните Балкани.

Именно това превърна темата в политически взривоопасна, защото германското общество вече свързва част от миграцията не само с трудовия пазар, а и с натиск върху социалната система. Недоволството се усилва и от разследвания за организирани схеми, при които хора от Източна Европа са използвани чрез фиктивни договори, ниски официални доходи и последващо източване на помощи.

Защо точно българите са толкова чувствителен случай

Най-острият факт е съотношението между работещи и получатели на помощи. Според посочените данни над 103 хиляди българи в Германия получават Бюргергелд, което е около една трета от българската общност там. Така България излиза на първо място сред страните от ЕС по дял на граждани, зависими от този тип подкрепа.

Сравнението със съседи и други европейски общности прави картината още по-рязка. Румънците, които получават социални помощи, са малко над 77 хиляди, но делът им е значително по-нисък, а заетите румънски граждани са над половин милион. При поляците процентът на получателите е още по-нисък, докато работещите също са над половин милион.

Точно тази разлика подхранва германското недоволство - не самият факт, че част от мигрантите имат нужда от помощ, а усещането, че при някои групи системата се превръща в постоянен източник на доход, вместо в временна подкрепа. В германски анализи се подчертава, че повечето граждани на ЕС в страната работят и не получават социални помощи, но при отделни националности има много по-високи нива на зависимост от системата.

Как Бюргергелд се превърна в политическа бомба

Бюргергелд е основната помощ за хора без достатъчно средства за издръжка, като се отпуска и на безработни, и на работещи с много ниски доходи. През 2026 г. сам човек получава 563 евро месечно, като държавата поема и други разходи, включително за наем и здравно осигуряване. Именно този модел го прави едновременно социална защита и обект на ожесточени атаки.

Критиците в Германия твърдят, че системата е станала твърде лесна за използване от хора, които формално работят, но реално получават основната си издръжка от държавата. Най-спорни са т.нар. миниджобове - нископлатена и ограничена заетост, при която човек може да се води работещ, но пак да получава доплащане от социалната система.

Така възниква основният политически конфликт. Едната страна настоява, че Германия трябва да защитава хората в бедност, включително работещите бедни. Другата твърди, че правилата насърчават злоупотреби, особено когато минимална заетост се използва като вход към по-големи социални плащания.

Схемите, които взривиха търпението

Най-силният заряд срещу българи и румънци идва от разследвания за т.нар. „Бюргергелд мафия“. Германската обществена телевизия А Ер Де съобщи, че престъпни групи привличат хора от Източна Европа с фалшиви обещания за работа, осигуряват им фиктивни или силно занижени трудови договори, след което те кандидатстват за социални помощи, а част от парите се връща към организаторите.

В германския дебат особено често се посочват градове в Рурската област като Дуисбург и Гелзенкирхен, където има евтини и често лоши жилища, големи мигрантски общности и по-лесна среда за подобни схеми. Там местните власти предупреждават, че проблемът вече не е само социален, а и криминален.

Това обаче не означава, че всеки получател на помощ е измамник. Германският специализиран портал Mediendienst Integration посочва, че организираният „бандов“ злоупотребен модел се измерва в няколкостотин случая годишно, докато общият брой на получателите е много по-голям. Именно тук е тънката линия - реални злоупотреби има, но политическата ярост често ги превръща в обобщение за цели общности.

Защо гневът расте точно сега

Германското недоволство идва в момент, когато социалната система е под огромен финансов натиск. В страната има милиони получатели на Бюргергелд, близо половината от чуждестранните получатели не са германски граждани, а разходите за социална защита се превърнаха в една от най-чувствителните теми в политиката.

Затова случаите с България и Румъния лесно се превръщат в символ. За критиците те показват пробойна в европейското свободно движение - човек може да влезе в Германия, да започне минимална работа, да придобие право на подкрепа и после системата да бъде натоварена с разходи, които местните данъкоплатци смятат за несправедливи.

Заради този натиск германското правителство вече обсъжда промени в Бюргергелд и по-строги механизми срещу злоупотребите. Германски медии съобщиха, че темата е пряко свързана и с политическия ръст на крайнодесни партии в региони, където социалните измами са видим местен проблем.

Големият риск за българите

За българската общност в Германия проблемът е двоен. От една страна, числата за Бюргергелд поставят България в изключително неблагоприятна светлина спрямо останалите страни от ЕС. От друга - разследванията за измами с миниджобове и фиктивна заетост дават силно оръжие на политиците, които искат ограничения за мигрантите.

Най-опасното последствие е, че реалният проблем със социалните схеми започва да се смесва с общо подозрение към всички българи в Германия. А това удря и хората, които работят законно, плащат осигуровки и нямат нищо общо с измамите.

Затова спорът вече не е само за 563 евро месечно или за статистика в германските служби. Той е за доверието към социалната държава, за границата между свободното движение и злоупотребата с него, и за това дали Германия ще продължи да допуска хората в нужда до помощите си, без да позволява на организирани схеми да превръщат системата в бизнес.

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