Кървава драма в Нюрнберг: Иранец наръга до смърт българка

Брутално убийство на 35-годишна българска гражданка разтърси Германия. Жената е станала жертва на жестоко нападение с нож, докато е изпълнявала служебните си задължения в игрална зала в град Нюрнберг. Местната полиция реагира светкавично и задържа на мястото на престъплението 45-годишен ирански гражданин, за когото вече е издадена постоянна заповед за арест.

Сблъсък на работното място: Как се стигна до трагедията?

Кървавият инцидент се е разиграл в неделя, 19 юли, около 11:15 часа предиобяд в непосредствена близост до централната железопътна гара в Нюрнберг. Сигналът към спешните служби е подаден от случаен очевидец, който е станал свидетел на агресията.

Пристигналите на адреса тежко въоръжени полицейски патрули са заварили нападателя вътре в залата, като той все още е държал хладното оръжие в ръцете си. Мъжът е бил своевременно обезвреден, повален на земята и окован в белезници. За съжаление, в дъното на помещението униформените открили българката, която вече е била в критично състояние с множество прободни рани. Въпреки незабавната намеса на лекарите и проведените спешни реанимационни действия, травмите на сънародничката ни са били несъвместими с живота и тя е издъхнала на място.

Разследването: Търси се мотивът за бруталното насилие

Криминалистите от отдела за разследване на убийства в Нюрнберг и екипи от съдебно-техническата служба приключиха първоначалните огледи на местопрестъплението. Към момента е официално потвърдено, че иранецът е бил редовен клиент на игралната зала, в която българката е работила.

Основната версия, по която полицията работи, е внезапно възникнал битов или финансов спор между двамата. Изяснява се дали конфликтът е бил провокиран от загуба на пари от страна на клиента, или е имало друг личен мотив. Разследването продължава под строг секрет, докато се разпитват допълнителни свидетели и се преглеждат записите от камерите за видеонаблюдение в обекта.

