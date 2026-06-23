Почна се! Германците ще работят до дълбоки старини, за да избегнат фалит

Германия е изправена пред фундаментална промяна в социалния си модел, след като демографската криза принуди правителството да предприеме шокови мерки за спасяване на пенсионната система. Германският канцлер Фридрих Мерц официално обяви, че кабинетът ще приложи изцяло и без изключения мащабен пакет от реформи, изготвен от специална комисия от 13 експерти и политици. Берлин няма време за губене и няма да си позволи да отхвърля или омекотява отделни мерки, тъй като предложената стратегия може да функционира единствено като неделимо цяло.

Продължителността на живота расте, работещите намаляват

Причината за радикалното решение е заложена в тежката демографска реалност в най-голямата европейска икономика. През следващите години броят на пенсионерите в страната ще се увеличи драстично, докато в същото време масата от работещи граждани, които плащат осигурителни вноски, няма да нарасне по същия начин. Без бърза и решителна намеса този дисбаланс ще доведе до непосилен натиск върху пазара на труда и финансова дестабилизация. Изчисленията на експертите показват, че ако не се проведат спешни реформи, размерът на пенсионните вноски ще скочи рязко от сегашните 18,6% на 19,9% още до 2028 година.

Пенсионната възраст продължава да расте

Ключовият и най-болезнен елемент в представения план е обвързването на пенсионната възраст с нарастващата очаквана продължителност на живота. Настоящото законодателство предвижда възрастта за пенсиониране в Германия да се покачи на 67 години до 2031 г.. Новите предложения на комисията обаче отиват много по-далеч – планира се през следващите десетилетия границата за излизане в заслужена почивка да продължи да се вдига автоматично с по шест месеца напред.

Въпреки очакваното обществено недоволство и синдикален отпор, канцлерът Мерц е категоричен, че държавата не може да си позволи отстъпление, ако иска да предотврати срив на социалната си система. Реформата в Берлин дава ясен сигнал към цяла Европа, че времето на ранното пенсиониране е безвъзвратно отминало на фона на застаряващото население на континента.

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