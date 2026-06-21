Германия страда, трепери и пак победи

Германия преживя най-трудната си вечер от началото на Мондиал 2026, но оцеля с характер, резерви и късен удар в сърцето на Кот д’Ивоар. Бундестимът обърна африканците с 2:1 във втория си мач от група "Е" и си осигури място в директните елиминации с пълен актив от 6 точки.

Големият герой беше Дениз Ундав, който влезе след почивката и вкара и двете попадения за четирикратните световни шампиони. Кот д’Ивоар изигра смел мач, поведе чрез Франк Кесие, но остана с 3 точки и горчивото усещане, че беше много близо до голям удар.

Нойер постави рекорд в трудна вечер

Мачът започна със специален исторически знак за Германия. Мануел Нойер записа своя 21-и двубой на световни първенства и стана вратарят с най-много мачове на мондиали, изпреварвайки Юго Льорис, който има 20 срещи на световни финали.

Юлиан Нагелсман не направи промени в състава след разгрома със 7:1 над Кюрасао. Очакванията бяха Германия да натисне от първата минута и да продължи уверено към нова победа, но Кот д’Ивоар бързо показа, че няма намерение да бъде статист в германския сценарий.

Още в 10-ата минута Йозуа Кимих центрира към Кай Хаверц, който стреля опасно с глава, но Яхия Фофана реагира отлично. Последваха опити на Джамал Мусиала и Феликс Нмеча, но африканците удържаха натиска и постепенно започнаха да изглеждат все по-опасни.

Кесие смълча германците

В 21-ата минута Германия вече мислеше, че е намерила път към гола, но попадение на Александър Павлович беше отменено заради нарушение срещу Фофана в наказателното поле. Това беше първият знак, че вечерта няма да бъде лесна.

След точно половин час игра Кот д’Ивоар нанесе удара си. Амад Диало стреля, Нойер спаси, но топката остана жива в наказателното поле. Франк Кесие беше най-бърз и с добавка отблизо прати африканците напред.

Германия се оказа в непозната ситуация на този турнир - догонваща, нервна и принудена да търси отговор срещу съперник, който играеше уверено и без страх. До почивката Бундестимът владееше топката, но не и спокойствието.

Резервите на Нагелсман промениха мача

След паузата Нагелсман реагира решително. Джейми Левелинг и Дениз Ундав влязоха на мястото на Джамал Мусиала и Лерой Сане, а този ход промени ритъма на германската атака.

Германия започна да натиска по-дълбоко и по-остро. В 62-ата минута Кай Хаверц пропусна огромен шанс, след като остана на празна врата при грешка на Фофана след ъглов удар, но прати топката в аут.

Кот д’Ивоар продължи да играе смело, без да се прибира напълно, но в 68-ата минута германският натиск най-после проби защитата. Надим Амири центрира към наказателното поле, а Ундав се оказа на точното място и отблизо изравни за 1:1.

Драмата се реши в добавеното време

Последните минути бяха чиста футболна нервна война. Две минути преди края Никола Пепе проби технично през германската защита, но атаката на Кот д’Ивоар не завърши с удар към вратата на Нойер.

Секунди по-късно Натаниел Браун отговори с мощен диагонален шут, но Фофана спаси. В първата минута на добавеното време Амири беше изведен на отлична позиция, но стреля слабо и право в ръцете на вратаря.

И точно когато мачът изглеждаше готов да остави Германия само с точка, дойде моментът на Ундав. Феликс Нмеча го изведе в самия край на продължението, нападателят на Щутгарт запази хладнокръвие и прати топката в мрежата за 2:1.

Победа с цена, но и с шампионски знак

Германия вече е в елиминациите, но този мач беше предупреждение. След лесното 7:1 срещу Кюрасао Бундестимът получи много по-сериозен тест - физически, психически и тактически. Кот д’Ивоар показа сила, скорост и характер, а германците трябваше да минат през страх, пропуски и късно спасение.

Ундав вече има общо три гола на турнира и се превръща в едно от големите оръжия на Нагелсман. Не започна като титуляр, но излезе от пейката като човек, който може да промени съдбата на мача.

Точно такива победи често казват повече от разгромите. Германия не блестеше, не мачкаше и не контролираше всичко. Но когато вечерта стана тежка, когато Кот д’Ивоар усети, че може да вземе нещо голямо, Бундестимът намери гол в последния възможен момент. Това е разликата между добър отбор и отбор, който знае как се оцелява на световно първенство.

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