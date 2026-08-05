Арсенал удари трансферния пазар. Бруно Гимараеш напуска Нюкасъл

След дни на интензивни преговори Арсенал и Нюкасъл постигнаха окончателно споразумение за трансфера на бразилския национал. Лондончани ще платят 75 милиона паунда за капитана на "свраките", а футболистът вече е получил разрешение да премине медицински прегледи преди подписването на договора си.

Преговорите се проточиха.

През миналата седмица английските медии съобщиха, че сделката е почти приключена, но разговорите между двата клуба продължиха още няколко дни и бяха успешно приключени едва днес. Гимараеш замина за Испания, където Нюкасъл провежда своя подготвителен лагер, но през цялото време е очаквал положителна развръзка в преговорите. След постигнатото споразумение халфът вече се подготвя за преминаването си в Арсенал.

Желанието му било ясно.

Според информацията от Англия бразилецът още по-рано е уведомил ръководството на Нюкасъл, че иска да продължи кариерата си в Арсенал, ако клубът получи оферта, която удовлетворява финансовите му изисквания. Първоначалното предложение на „артилеристите“ е било значително по-ниско от исканата сума, но след продължителни разговори страните са се разбрали за 75 милиона паунда. Микел Артета търсеше нов халф, след като в края на миналия сезон Деклан Райс и Мартин Субименди понесоха сериозно натоварване. Очаква се Кристиан Ньоргор да напусне клуба, което също отвори място в халфовата линия.

Печели и Лион.

Френският клуб, откъдето Гимараеш премина в Нюкасъл през 2022 година, притежава клауза за 20 процента от бъдеща продажба, която се очаква да донесе между 6 и 7 милиона паунда.