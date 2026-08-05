Христо Янев с ключово решение за Макаби Тел Авив

Христо Янев знае на кои футболисти ще заложи в първия мач с Макаби Тел Авив още преди заминаването за Батуми тази сутрин. Треньорът на ЦСКА в трети пореден европейски двубой ще заложи на титулярния състав, който отстрани Карабах след две нулеви равенства и изпълнение на дузпи в София. Припомняме, че наставникът на азерите Гурбан Гурбанов призна, че при ремито в Баку е останал изненадан от променения подход на ЦСКА, излязъл с трима централни защитници и схема 3-5-2. Тази тактика даде резултат и в реванша, като червените ограничиха до минимум ситуациите пред Лапухов, а когато се наложи, беларуският национал се намеси блестящо.

Сега Христо Янев ще опита да „задуши“ по същия начин и Макаби Тел Авив, пише "Тема Спорт". В защита отново ще си партнират Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамен и Факундо Родригес. Националът на Котд’Ивоар, който беше привлечен през лятото, има огромна заслуга за сухите мрежи срещу Карабах, като уверените му изяви помагат за повишаването на нивото и от другите двама защитници. Халфбековете Давид Пастор и Анжело Мартино пак ще пвърлят много енергия както в защита, така и с включванията в атака.

В средата на терена ще действат Сенси, Жордао и Ебонг, докато Джеймс Ето’о ще остане на пейката и в петия европейски мач през този сезон. Припомняме, че камерунецът не бе в добра кондиция за двубоите с Дери Сити, а преди визитата на Карабах бе изваден от групата по треньорско решение на Христо Янев.

Жоел Цварц ще остане на пейката, въпреки че има три гола в последните два мача в първенството. На върха на атаката ще бъдат Годой и Питас, като пресата ще започва от аржентинеца, а кипърецът ще е натоварен с по-градивни функции. Двубоят в грузинския град Батуми е утре от 19:00 часа.