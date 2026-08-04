Трансферна битка! Барса цака Реал Мадрид за звезда номер 1 на Мондиала

Испанският шампион Барселона може да се присъедини към надпреварата за халфа на Испания и Манчестър Сити Родри, според AS.

Останалият за втора поредна година без трофей Реал Мадрид в момента се смята за водещ претендент за 30-годишния футболист, но високите финансови изисквания на Сити усложняват потенциален трансфер

Каталунците следят отблизо ситуацията и са готови да се опитат да подпишат с футболист номер 1 на Световното първенство, ако преговорите с мадридския клуб стигнат до задънена улица.

Настоящият договор на халфа с Манчестър Сити е до лятото на 2027 г. Transfermarkt оценява стойността му на 55 милиона евро, пише gol.bg.

Родри бе част от състава на Испания, който победи Аржентина с 1:0 след продължение на финала на Мондиал 2026. Испанецът игра във всичките осем мача от турнира.

Родри е с Манчестър Сити от лятото на 2019 г. Общо той е участвал 298 мача за отбора, отбелязвайки 28 гола и правейки 32 асистенции.