Рокада в Левски преди Кайрат

Шампионът на България Левски отново направи промени в картотеките в УЕФА. На разположение на треньора Хулио Веласкес за мачовете с Кайрат ще бъде последното попълнение Хевертон. Бразилският десен бек дебютира срещу Септември (3:0) през уикенда. Той се появи на терена като резерва и асистира за попадението на Сержиньо.

Хевертон е вписан в европейската централа за сметка на Мустафа Сангаре. Таранът получи контузия на последната тренировка преди гостуването на Университатя Крайова. И явно лечението му ще продължи по-дълго от очакваното, пише gol.bg.

В лазарета на Левски влязоха доста хора. Освен Сангаре, Майкон и Акрам Бурас в него са още Радослав Кирилов, Оливер Камдем и Стипе Вуликич. На Камдем предстои операция, а такива претърпяха още Кирилов и Вуликич. Последният е близо до подновяване на тренировки. Все още обаче не е ясно кога ще бъде готов за игра.