Трябва да си тръгне! Луиш Фиго с мощна атака срещу Инфантино

Португалската легенда Луиш Фиго написа остро писмо срещу президента на ФИФА Джани Инфантино. В него той директно атакува швейцареца. Фиго, който е и един от съветниците на Александър Чеферин в УЕФА, представя своята версия за събитията от последните седмици и открито призовава за оставката на Инфантино.

„Мога да напиша 10 000 думи за проблемите на ФИФА. Но решението изисква само три: Инфантино трябва да си тръгне. Обичам футбола през целия си живот. Бях професионален играч в продължение на 20 години. И повярвайте ми, срещал съм някои негодници през времето си в този спорт. Но това, което видях през последните 10 дни, е най-долното, най-измамното и страхливо егоистично поведение, на което съм бил свидетел“, започва той.

„Ако беше толкова добра идея да се продаде дял от Световното първенство, защо не казахте на членовете си, когато ги събрахте всички в една стая преди финала на Мондиал 2026? Ако беше толкова добър план, защо не информирахте членовете си за рисковете, както и за ползите, които описвате? Ако планът беше толкова очевиден, защо не бъдете честни за факта, че в крайна сметка ще ви осигури 30 милиона долара годишно? Но нищо от това не беше направено. Защото не е добра идея. Не е разумно, когато не сте прозрачни относно прекомерните печалби, които компаниите за частен капитал винаги търсят", добавя Фиго.

„Нищо от това не е изненадващо, предвид дългия списък със злоупотреби, които той е нанесъл върху репутацията на футбола, от спиране и отмяна на дисциплинарни решения до нарушаване на Правилата на играта за шоу на полувремето – нищо не му пречи да се хареса на приятелите си. Нито пък е изненадващо да се прочетат коментарите на принц Али (президент на Йорданската футболна федерация), който разобличава мафиотското поведение на ФИФА на Инфантино, възпрепятствайки работата и финансирането на федерацията си, за да получи писмо за номинация, и по този начин позволявайки на царуването на този ужасен личен интерес да продължи. Футболът наистина се нуждае от дискусия за пари. Но не за пари, които биха могли да бъдат предоставени на инвеститорите, или за завишените заплати на администраторите“, обяснява той.

„Инфантино унижи поста на президент на ФИФА, който обеща да издигне. Той лъга, мамеше и се опитваше да се обогати за сметка на спорта, на който трябва да служи. Загуби подкрепата на своя управленски екип, на най-близките си съветници, на огромното мнозинство от хората, които посвещават живота си на този спорт, и дори, изглежда, на носителя на наградата за мир на ФИФА. Твърде късно е да спасим достойнството му, но не е твърде късно да спасим футбола. Той трябва да си тръгне. Сега!“, завършва Фиго, пише "Гонг".