Барселона не се отказва. Сагата с Хулиан Алварес влиза в нова фаза

Испанският шампион не се е отказал от намерението си да привлече нападателя на Атлетико Мадрид и е предприел нов ход в опита да убеди както футболиста, така и неговия клуб. Спортният директор Деко и неговият асистент Жоао Амарал са пристигнали в Мадрид за среща с агента на аржентинския национал Фернандо Идалго. Според информация на журналиста Жерард Ромеро разговорите са насочени към следващите стъпки, които могат да доближат трансфера до "Камп Ноу".

Посоката е една.

Алварес все още е в Ибиса, където почива след участието си на Световното първенство. Очаква се да се присъедини към подготовката на Атлетико на 10 август, но хора от обкръжението му твърдят, че желанието му остава непроменено. Според испанските медии нападателят и неговите представители продължават да настояват за преминаване в Барселона и да работи с Ханзи Флик през новия сезон. Ханзи Флик също гледа към аржентинеца като към един от основните варианти за подсилване на атаката след раздялата с Роберт Левандовски. Именно затова ръководството продължава да работи по сделката въпреки сериозната съпротива от страна на Атлетико.

Офертата остава.

Барселона вече е предложила 100 милиона евро за световния шампион, но от Мадрид не показват никакво желание да започнат преговори. Изпълнителният директор на Атлетико Мигел Анхел Хил заяви, че клубът няма да продаде Алварес "нито за 100, нито за 150, нито за 200 милиона евро". Отношенията между двата испански гранда вече са обтегнати. „Дюшекчиите“ са сезирали Кралската испанска футболна федерация заради действията на Барселона, а по случая е започнало разследване.