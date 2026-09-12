Ливърпул обърна Атлетико в европейска лудница, ПСЖ даде страшен знак на всички
Мак Алистър взриви „Анфилд“, Феран Торес наниза хеттрик, а Йодегор донесе скъпоценна победа на Арсенал
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Мак Алистър взриви „Анфилд“, Феран Торес наниза хеттрик, а Йодегор донесе скъпоценна победа на Арсенал
Два гола на испанския национал и попадение на Луукман донесоха 3:1 и изстреляха тима на Симеоне временно на върха
Малага удържаше мадридчани повече от час, но класата на Ли-Кан Ин и Баена реши всичко в края
Треньорът на Атлетико Мадрид с ясна позиция за бъдещето на аржентинския нападател
Деко вече е в Мадрид за среща с агента на аржентинеца.
Развръзката се чака до дни
"Не приехме 100 милиона евро и няма да приемем и 200" — категоричен изпълнителният директор на клуба
Дани Парехо, Айосе Перес, Жорж Микотадзе и Пап Гей отказаха мадридчани още преди почивката
"Топчиите" надделяха с минималното 1:0 в реванша срещу Атлетико Мадрид
1:1 от Мадрид остави развръзката отворена, сблъсък на стилове и нерви на „Емиратс“
Два късни гола донесоха успех на Симеоне, Билбао обърна Алавес в голов спектакъл
Алварес и Гьокереш удариха от бялата точка, ВАР спря трета дузпа в нажежен полуфинал
Тази вечер е вторият полуфинал в ШЛ
Две философии, една мечта - място в последния мач на Европа
3:2 след късен гол, тимът на Симеоне се откъсна в битката за Шампионската лига
След 15 години работа в клуба
Баските триумфираха във финалния трилър след 2:2 и 4:3, вратарят Мареро стана герой
Загубата най-вероятно ще коства мениджърското място на Арне Слот
Два сблъсъка ще решат полуфиналистите, а пасив от два гола поставя под напрежение грандовете
Младият състав рухна в Севиля, домакините се измъкнаха от опасната зона