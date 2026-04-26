Сьорлот герой за Атлетико, обрат и драма срещу Билбао

Атлетико Мадрид победи Атлетик Билбао с 3:2 в зрелищен мач от 32-я кръг на Ла Лига. Гостите поведоха чрез Айтор Паредес в 23-ата минута, но след почивката домакините направиха пълен обрат с попадения на Антоан Гризман в 49-ата и Александър Сьорлот в 54-ата.

Норвежецът вкара отново в третата минута на добавеното време за 3:1, преди Горка Гурусета да намали в 97-ата минута за крайното 3:2.

Успехът приближи тима на Диего Симеоне към участие в Шампионската лига, като пет кръга преди края „дюшекчиите“ имат аванс от 10 точки пред петия Бетис.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 32-ия кръг в Ла Лига:

Хетафе-Барселона - 0:2

Алавес-Майорка - 2:1

Валенсия-Жирона - 2:1

Атлетико Мадрид-Атлетик Билбао - 3:2

Днес:

Райо Валекано-Реал Сосиедад

Овиедо-Елче

Осасуна-Севиля

Виляреал-Селта Виго

В понеделник:

Еспаньол-Леванте

От петък:

Бетис-Реал Мадрид - 1:1

Начело в класирането е Барселона с 85 точки, пред Реал Мадрид със 74, Виляреал с 62 и Атлетико Мадрид с 60. Следват Бетис с 50, Хетафе и Селта Виго с по 44 точки и други.

