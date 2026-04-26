Сьорлот герой за Атлетико, обрат и драма срещу Билбао

Атлетико Мадрид победи Атлетик Билбао с 3:2 в зрелищен мач от 32-я кръг на Ла Лига. Гостите поведоха чрез Айтор Паредес в 23-ата минута, но след почивката домакините направиха пълен обрат с попадения на Антоан Гризман в 49-ата и Александър Сьорлот в 54-ата.
Норвежецът вкара отново в третата минута на добавеното време за 3:1, преди Горка Гурусета да намали в 97-ата минута за крайното 3:2.
Успехът приближи тима на Диего Симеоне към участие в Шампионската лига, като пет кръга преди края „дюшекчиите“ имат аванс от 10 точки пред петия Бетис.
Първенство на Испания по футбол, срещи от 32-ия кръг в Ла Лига:
Хетафе-Барселона - 0:2
Алавес-Майорка - 2:1
Валенсия-Жирона - 2:1
Атлетико Мадрид-Атлетик Билбао - 3:2
Днес:
Райо Валекано-Реал Сосиедад
Овиедо-Елче
Осасуна-Севиля
Виляреал-Селта Виго
В понеделник:
Еспаньол-Леванте
От петък:
Бетис-Реал Мадрид - 1:1
Начело в класирането е Барселона с 85 точки, пред Реал Мадрид със 74, Виляреал с 62 и Атлетико Мадрид с 60. Следват Бетис с 50, Хетафе и Селта Виго с по 44 точки и други.
