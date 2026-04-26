Бостанджиев проговори след Вечното дерби. Каза какво да очакват "сините" фенове

Новият собственик на Левски - милиардерът Атанас Бостанджиев направи първи коментар след успеха във Вечното дерби.

"Много добър старт. Супер беше, наистина уникално. Поздравявам всички "сини" фенове. Да очакват шампионска титла и нов стадион", каза той пред bTV.

След вчерашната победа Левски крачи към шампионска титла №27. "Сините" победиха ЦСКА с 3:1 във Вечното дерби от 31-ия кръг и поведоха с 11 точки на върха в Първа лига.

По този начин Левски се възползва от поражението на шампиона Лудогорец с 1:2 от ЦСКА 1948 и събра 73 на първото място. Тимът на ЦСКА 1948 е втори с 62, а Лудогорец е трети с 60. ЦСКА заема четвъртата позиция с 56.

