Разтърсващата му изповед за битката с рака и мечтата за световното

Когато целият свят е втренчил поглед в зеления терен и брои дните до най-великия футболен форум на планетана, един мъж води своята най-важна, безкръвна и тиха битка извън светлината на прожекторите. Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман разплака футболния свят с разтърсваща и дълбоко лична изповед, превръщайки предстоящото Световно първенство по футбол в нещо много по-голямо от спорт – в битка за живот, любов и една последна, заветна мечта.

Пред очите на десетки журналисти легендарният бивш бранител на Барселона свали маската на железен треньор, за да разкрие огромната болка, която разкъсва сърцето му. Неговата съпруга Бартина води тежка и коварна битка с рака. Докато „лалетата“ се подготвят да покорят Америка, най-важният човек в живота на Куман ще остане прикован към болничното легло, борейки се с изтощителното лечение. Споделяйки тежката си реалност, треньорът разказа, че съпругата му има рак и е на химиотерапия, като всяка сряда тя ходи в болницата и се чувства зле от лечението през следващите два дни, и точно затова няма да може да дойде с отбора в САЩ.

Зад тактиките, схемите и преследването на победите на Мондиала сега се крие една съкровена, човешка надежда, която крепи легендарния треньор. Голямата мечта на Куман не е просто златният медал, а възможността да прегърне любимата си жена на стадиона в Ню Йорк, където ще се реши световната титла. Това не е просто спортен блян – това е спасителен пояс за едно семейство, преминаващо през ада.

Куман разкри, че единственият шанс Бартина да бъде до него на финала е лекарите да направят немислимото и да пренаредят тежкия график в името на живота и любовта. Ако „оранжевите“ успеят да достигнат до най-важния мач и ако състоянието на Бартина го позволява, медиците са готови да направят това чудо. Може би, ако стигнем до финала на световното първенство и се чувства по-добре, лекарите може да отложат курса ѝ на лечение, като това би било неописуема радост и за двама ни, призна със сълзи на очи нидерландският специалист.

Така Нидерландия вече няма да играе просто за слава или за титла. Отборът ще излезе на терена, за да подари на своя треньор и неговата съпруга секунди щастие, които струват повече от всяко злато на света. Всеки един от 104-те мача от това историческо първенство ще бъде излъчен по БНТ, но за милионите пред екраните съдбата на едно семейство в Ню Йорк ще остане най-важният сюжет.

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