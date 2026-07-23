Ето защо Гуардиола няма да стане треньор на Италия

Големите финансови разминавания отдалечават Пеп Гуардиола и Скуадра Адзура, пишат медиите в Италия.

Именно свободният в момента Пеп бе голямата цел на италианската федерация и фигурата, около която цяла Италия виждаше съживяването на славния някога национален тим.

Новите директори, отговарящи за националния отбор в лицето на Паоло Малдини и Леонардо потвърдиха, че се работи по план Гуардиола, но нещата може и да не се получат.

Причината е огромните финансови разминавания между двете страни.

Гуардиола, който приключи изключително успешния си период начело на Манчестър Сити не бърза да се впуска в ново предизвикателство, а според някои информации трудно ще видим Пеп начело на клубен отбор в бъдеще.

Именно заради това той е харесал идеята да поеме и възроди националния тим на Италия, но реалностите са малко по-различни.

Твърди се, че Гуардиола би работил в Италия срещу 20 милиона евро на година. Сума, от която хората във федерацията са били шокирани.

Оказва се, че с доста сериозни усилия, италианците са били готови да плащат най-много 10 милиона евро на годината, което е два пъти по-малко от желаната от Пеп сума.

Към момента разминаването е ужасяващо голямо, а в Италия веднага се появиха подозрения, че Пеп иска толкова голяма и непосилна за федерацията сума, защото всъщност няма нищо против сделката да пропадне, или с други думи, той просто не държи да работи в Италия.