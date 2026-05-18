В Англия гръмна бомба. Какво става с Гуардиола

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола си тръгва след 10-годишен престой начело на "гражданите". Това твърди журналистът на Daily Mail Джак Гоган, който следи отблизо случващото се на „Етихад“.

Гоган твърди, че Гуардиола е взел ключово решение за бъдещето си още преди няколко седмици.

„Последните слухове около „Етихад“, според които Пеп може да направи обрат в решението си, не са нещо, което хората в клуба приемат за реалистично“, се посочва в публикацията на Daily Mail.

Официално съобщение да бъде направено в следващите дни. Ако информацията се потвърди, това ще означава, че испанецът ще напусне „небесно-сините“ след изключително успешен десетгодишен престой, в който спечели общо 20 трофея – включително шест титли от Висшата лига, една Шампионска лига, три ФА Къп, както и трофеи от Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство.

Преди финала за ФА Къп срещу Челси, който бе спечелен от Сити с 1:0, Гуардиола обаче заяви, че това няма да бъде последният му мач на „Уембли“.

„В никакъв случай, имам още една година от договора си. Феновете не трябва да чакат моето напускане, те знаят, че тук ми е страхотно. Деветнадесет трофея за 10 години, това не е зле. Така че 19 трофея и битка за 20-и за 10 години, честно казано, това не е зле“, сподели Пеп. Но е твърде вероятно това да е поредният му "финт" пред медиите.

