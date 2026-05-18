Старозагорската гимнастичка Яница Динева е държавна шампионка на обръч в категория „Елит“

Гимнастичката Яница Динева, състезателка на СКХГ „Берое“, постигна впечатляващ успех на II етап от Държавното първенство по художествена гимнастика, категория „Елит“, което се проведе през изминалия уикенд в спортна зала „София“.

В изключително силната конкуренция с най-добрите гимнастички в страната, Яница Динева завоюва златен медал във финала на обръч, демонстрирайки отлична техника, увереност и артистичност. С това тя заслужено стана държавна шампионка на този уред.

Златният медал на обръч не е единственият успех за талантливата състезателка. В многобоя грацията от СКХГ „Берое“ се класира на второ място след Стиляна Николова от клуб КХГ „Илиана“. Яница Динева спечели още сребърни медали във финалите на топка и бухалки, както и осмо място на лента.

Съдии за състезанието бяха Стелияна Решитарова и Палмира Чорбаджиева.

От СКХГ „Берое“ изказват искрени поздравления към Яница Динева за нейното достойното представяне и завоюваната титла. Клубът изказва сърдечна благодарност и към нейния личен треньор в националния отбор – Бранимира Маркова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com