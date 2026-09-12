Тежка атака по знакова наша гимнастичка
Пострада колата на Невяна Владинова
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Пострада колата на Невяна Владинова
В многобоя грацията от СКХГ „Берое“ се класира на второ място
Бившата световна шампионка разказва за битките в залата, у дома и със себе си
Поклонението пред нея ще е в неделя, 9 ноември
Празнува красив юбилей
Ситеацията е сложна, призна самата Раева
Направи го набързо след развода си с друг такъв
Прекрасната новина разкри Федерацията по художествена гимнастика
Мая Пауновска се върна към миналите години
Гимнастичката сподели, че е гласувала в днешния ден
Кой стои на дъното на тази история
Защо се е стигнало до това решение
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Вярна на спорта и на домашния си любимец Арес българката стана финалист и доказа, че е преодоляла спортните си травми от 2022 г.
Йоана Николова стана втората българка след Петя Богданова в мъжката библия във Франция
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Разкрита ли е причината за смъртта
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