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Валя - олимпиецът куче

Валя - олимпиецът куче

Вярна на спорта и на домашния си любимец Арес българката стана финалист и доказа, че е преодоляла спортните си травми от 2022 г.

02 август | 14:35
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