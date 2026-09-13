Старозагорската гимнастичка Яница Динева е държавна шампионка на обръч в категория „Елит“
В многобоя грацията от СКХГ „Берое“ се класира на второ място
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В многобоя грацията от СКХГ „Берое“ се класира на второ място
Вчера тя взе бронз в многобоя
Обявена е масова евакуация
Грацията ни се класира за финалите и на четири уреда
София. Невяна Владинова ще се състезава на финалите на обръч и бухалки на Световната купа по художествена гимнастика в Арена "Армеец", София. В много...