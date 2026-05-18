ПСЖ падна от ФК Париж след късен нокаут в Лига 1

ФК Париж победи шампиона Пари Сен Жермен с 2:1 в последния 34-и кръг на френската Лига 1 и развали празничното настроение на гостите в края на сезона. Тимът на Луис Енрике поведе малко след почивката, но домакините стигнаха до пълен обрат с два късни гола, включително победно попадение в добавеното време.

Въпреки поражението ПСЖ завърши сезона на върха в класирането със 76 точки и вече беше получил шампионския трофей преди двубоя. Париж приключва кампанията на 11-о място с 44 пункта.

Един от ключовите моменти през първата част дойде още в 27-а минута, когато Усман Дембеле напусна терена принудително заради контузия. На негово място се появи Гонзало Рамош.

ПСЖ все пак успя да поведе скоро след началото на второто полувреме. В 50-а минута Брадли Баркола завърши отлично атака на гостите, след като засече подаване по земя на Фабиан Руис в наказателното поле.

Домакините обаче не се предадоха и четвърт час преди края стигнаха до изравняване. Резервата Алимани Гори се възползва от добро подаване на Пиер Леес-Мелу и прати топката във вратата на шампионите за 1:1.

Развръзката дойде дълбоко в добавеното време. Илан Кебал и Алимани Гори излязоха сами срещу вратаря при бърза контраатака, а Гори завърши хладнокръвно на празна врата, за да донесе победата на Париж.

Снимка: Клубен сайт на Пари Сен Жермен

Преди началото на двубоя футболистите на Пари Сен Жермен официално получиха титлата във френската Лига 1 след поредния си шампионски сезон.

