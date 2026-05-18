Истината за Бангаранга. Защо в парчето танцуват със столове

Бангаранга – хитът, който покори Европа и света, е написан преди 3 години в Боровец от самата Дара и още двама композитори – от Гърция и Румъния. За емоцията след финала на Евровизия, и за това как се създава песен победител – пред bTV разказва един от авторите – Кристиан Тарче - Моноар.

"Адреналинът просто бушуваше в мен. Сърцето ми туптеше. И когато я видях, започнах да треперя. Моментът, в който танцувах със стол, ще стане меме в интернет", сподели пред bTV часове след победата Моноар.

Композиторът е бил част от журито за националната селекция на Румъния, но емоцията, която му носи България, е несравнима.

И имам много близка връзка с българските артисти, работя с тях от повече от 10 години и сме като едно семейство. Така че това е още едно доказателство, че комбинацията от румънци и българи е нещо добро. Но понякога вселената те изненадва по най-неочаквания начин. Когато видях, че ще съм в студиото с Ане и с Дара казах: „Ей, момичета, готови ли сте да направим нещо лудо днес?“ И те отговориха: „Да, да го направим.“ И така просто създадохме „Bangaranga“. Беше чиста енергия и никакви очаквания. И това е най-красивото нещо.

Моноар и DARA работят от годините, а "Бангаранга" създават заедно с автора на текста Ане Джудит на творчески лагер в Боровец през 2023 г.

