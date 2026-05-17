Първи думи на Дара на летището! Най-силното послание

Можем и тепърва ще успяваме като българи, мечтайте смело. Това заяви нашето момиче Дара, заставайки пред стотиците почитатели на летище София, които се събраха, за да я приветстват. След посрещачите бяха министърът на културата Евтим Милошев, целия управителен съвет на БНТ. Първият човек, който й връчи букет още на вратата на самолета бе шефът на "Гранична полиция" Антон Златанов.

Евровизия е много голям урок. Ние сме изключително талантлив народ, каза победителката в юбилейното 70-о издание на Евровизия. Дара покори музикалния връх в Европа в деня на годишнината от сватбата си.

Българи, вярвайте, че можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашият труд ще се отплати, пожела Дара.

„Успяхме да направим нещо много голямо за българската музика и се надявам това да е един урок за всички, че трябва да подкрепяме повече всички изпълнители и хора, които създават музика и изкуство в България. Имаме много талантливи хора, които имат много какво да покажат. Трябва ни вашата подкрепа и любов, за да можем да покорим света. Ние сме изключително талантлив народ, който тепърва ще получава повече и повече внимание. Bangaranga!“, сподели още Дара.

По думите ѝ тази победа означава много за нея, защото именно на децата може да покаже, че всичко е възможно и това, че си от малка държава, нищо не означава. „Можем с нашия труд, мечти и с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. Доказахме го вчера“, коментира мегазвездата на България.

Летище "Васил Левски" се превърна в най-голямата дискотека в България, защото Дара изпя на живо хита си "Бангаранга".

