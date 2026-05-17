България посреща Дара! (ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО)

София посреща певицата Дара след огромния успех във Виена. Бангаранга звучи на летището отвсякъде. Стотици млади хора очакват певицата.

Победата на Дара с "Бангаранга" донесе първия триумф за България в историята на "Евровизия" и се превърна в една от най-обсъжданите теми в световните медии. Си Ен Ен, Би Би Си, "Гардиън", Асошиейтед прес и "Ню Йорк таймс" отделиха специално внимание на българската изпълнителка и определиха сценичното ѝ представяне като едно от най-силните в конкурса.

Дара спечели както журито, така и зрителския вот с общо 516 точки и остави далеч зад себе си останалите конкуренти. Българската певица впечатли Европа със силна хореография, модерна клубна визия и енергично изпълнение, което се превърна в абсолютния хит на вечерта във Виена.

Армутлиева с първи думи след прибирането на Дара в България. Тя каза, че вече осуща, че идва ново време за Дара, че има десетки запитвания от света за участие за интервюта, както и в предавания.

Каза още, че Дара я е изненадала с нейната издръжливост и твърдост.

Междувременно организаторите на едно от най-престижните колоездачни състезания в света - Giro d’Italia - отправиха официални поздравления към Дара за историческия ѝ триумф на „Евровизия“. В посланието си те публикуват видео под звуците на „Бангаранга“, а описанието е на български: „Страхотно начало. Голяма Бангаранга. Велика България“.

Успехът на България в музикалния конкурс е сравним с духа на Giro d’Italia - издръжливост, стратегия и силна емоция пред световна публика, посочва Нова телевизия. Както в колоезденето, така и на сцената на „Евровизия“, победата идва след дълъг път, постоянство и способност да се издържи напрежението до самия финал.

Стана ясно също така, че Дара ще бъде предложена за „Почетен гражданин на София“.

Новината съобщи общинският съветник от ГЕРБ-СДС в СОС Антон Хекимян, като определи триумфа ѝ като исторически успех за България, предава Нова телевизия.

По думите му победата на Дара представлява безапелационен пробив за страната и столицата, който я поставя във фокуса на световната сцена и носи силно усещане за национална гордост.

Инициативата за присъждане на званието „Почетен гражданин на София“ ще бъде внесена единодушно от Консултативния съвет към комисията по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичния общински съвет.

Предложението е направено от Иван Виделов и подкрепено от редица обществени фигури, сред които Антон Хекимян, Вили Лилков, Веселин Калановски, Гергин Борисов, Ивайло Костадинов и доц. Михаил Груев.

