Йорданка Христова се произнесе за Дара

Легендата на българската естрада Йорданка Христова се произнесе кратко и ясно за победата на Дара на Евровизия.

"Дарааааааа! С най-малко ефекти!!!! THE ONE!!!", написа голямата ни певица в социалните мрежи.

България спечели тазгодишното издание на песенния конкурс, като получи общо 516 точки - от журито и от аудиторията. През 2026 г. се включиха 35 участници, като за съотвената страна не можеха да гласуват нито излъченото от нея жури, нито зрителите, намиращи се на територията ѝ.

Песента на Дара "Бангаранга" постави рекорд, печелейки надпреварата с преднина от 173 точки пред класиралия се на второ място сингъл - това е най-голямата разлика в историята на конкурса, информира сайтът на музикалния форум.

