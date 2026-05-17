Страшен скандал между Румъния и Молдова заради Евровизия

Голямо напрежение избухна между Румъния и Молдова заради финала на Евровизия.

Румънската представителка Александра Капитанеску получи само три точки от журито на Молдова, въпреки че молдовската публика ѝ даде 12.

Това предизвика остри коментари в социалните мрежи, гняв, дори и сълзи след обявеното от Кишинев, предава БНР.

Близките отношения между двете страни и очакванията за пълна взаимна подкрепа доведоха до разочарования и огорчение.

Разликата между гласовете изненада дори водещата от Молдова - блогърката Маргарита Друца, която обяви резултатите. След приключването на финала - Друца обясни във видео в профила си в ТикТок.

"Когато получих листа с резултата, който трябваше да прочета, видях: "Румъния - 3 точки".

Първата ми реакция беше: "Шегувате ли се?" Излязох за няколко минути навън, не знаех как да се съвзема, а ми оставаше половин час до ефира. Тогава се обадих на директора на "Телерадио Молдова" и му казах - "Г-н Андрей, извинете, но отказвам да кажа това". Как си представяте - имаме аудитория от 1 600 000 души в Румъния и аз трябва да гледам към камерата и да кажа - "Румъния - 3 точки". Особено сега, когато Румъния има толкова красива песен".

Анализатори обясниха дадените малко точки с увеличаващо се руско влияние в бившата социалистическа република и намаляващо румънско влияние там, превдив наратива в румънската песен.

В разгара на спора Виктория Кушнир, една от членовете на молдовското жури, обясни, че изпълненията на състезателите са били оценявани по време на репетициите и че те били по-лоши от тези на финала.

Тя също така каза, че е дала "много добра" оценка на Румъния и че не носи отговорност за оценките, дадени от колегите си.

Коментар по темата направи представителят на Молдова на Евровизия Влад Сабаюк - Сатоши, който получи 12 точки от румънското жури и 10 от публиката. Той благодари за подкрепата от румънците и се обърна към тях с призив: "Не подхранвайте омразата. Нашите страни са били и ще бъдат приятели."

