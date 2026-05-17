Живописен кът от Европа крие ужасна тайна дълбоко под земята

Под живописните хълмове и лозята на любимата на световните туристи Тоскана учените са открили гигантски резервоар от гореща магма, чийто обем се оценява на около 6000 кубически километра. Според EcoNews мащабът на подземната структура е сравним с магмената система под супервулкана Йелоустоун в САЩ. Откритието е направено от швейцарско-италиански екип, който е изследвал геотермалните райони Лардерело и Монте Амиата. Въпреки сензационните сравнения учените подчертават, че в момента няма признаци Тоскана да е изправена пред непосредствена вулканична опасност.

Скрита магма под прочутия италиански регион

Изследователите са открили огромна зона от гореща и частично разтопена скала на дълбочина между 8 и 14 километра под земята.

Според учените една от най-големите изненади е колко добре е била скрита тази структура. На повърхността в района няма огромни вулканични кратери, които да подсказват за подобно образувание.

Това показва, че масивни магмени системи могат да съществуват дълбоко под земята дори в региони, които изглеждат спокойни и стабилни.

Сравненията с Йелоустоун предизвикаха тревога

Мащабът на откритието веднага доведе до сравнения с Йелоустоун - една от най-известните и наблюдавани вулканични системи в света.

Специалистите обаче предупреждават да не се правят прибързани изводи. Според тях огромна част от магмата никога не достига повърхността и често се охлажда под земята в продължение на хилядолетия.

Учените подчертават, че наличието на голям магмен резервоар не означава автоматично предстоящо изригване.

Това не е езеро от течна лава

Изследователите обясняват, че подобни системи обикновено не представляват огромни кухини, пълни с течна лава.

Много по-често става дума за така наречената "магматична каша" - смес от кристали, горещи скали и частично разтопен материал. Именно тази структура затруднява бързото придвижване на магмата към повърхността.

Според учените системата под Тоскана в момента не представлява заплаха именно заради голямата дълбочина, на която се намира.

Тоскана остава и геотермален център

Районът Лардерело е известен от десетилетия като един от най-важните геотермални центрове в Европа. Там подземната топлина отдавна се използва за производство на електроенергия.

Новото изследване обаче показва, че под красивите пейзажи на Тоскана може да се крие далеч по-мащабна и сложна геоложка система, отколкото учените са предполагали досега.

