Обраха луксозна вила на Андреа Бочели, задигнаха крупна сума
По информация на разследващите зад кражбата най-вероятно стои организирана престъпна група
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По информация на разследващите зад кражбата най-вероятно стои организирана престъпна група
Въпреки че изследователите не виждат непосредствена опасност, нови доказателства тревожат мнозина
Горски пожар опустоши 800 хектара
Нова инициатива от страна на този красив регион
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Става дума за град Прато в регион Тоскана
Опустошителни бури удариха централните райони на Италия
Вилата в Тоскана, принадлежала на семейството на Франческо дел Джокондо, съпруг на Лиза Герардини, която се смята за модел на леонардовия шедьовър "Мо...
Жертвите на Ангела на смъртта били на възраст 61-88 г. Втори случай на масово убийство на пациенти от медицинска сестра разтърси Италия този месец. К...
Велико Търново. Трапезица, църквата "Свети Георги" в Арбанаси и римският резерват Никополис ад Иструм ще бъдат прехвърлени за стопанисване на общината...