Обраха луксозна вила на Андреа Бочели, задигнаха крупна сума

Луксозна вила, собственост на световноизвестния италиански тенор Андреа Бочели, е станала жертва на дързък обир в престижния морски курорт Форте деи Марми в област Тоскана. Според първоначалните оценки стойността на откраднатите вещи може да достигне близо 500 000 евро, съобщават италианските медии.

По информация на разследващите зад кражбата най-вероятно стои организирана престъпна група, която внимателно е планирала удара. Апашите се възползвали от отсъствието на американско семейство, което било наело имота за лятната си ваканция, и проникнали необезпокоявано във вилата.

След като претърсили всички помещения, крадците задигнали скъпи бижута, луксозни часовници, голяма сума пари в брой и дизайнерски чанти. Точният размер на щетите все още се уточнява, като предстои да бъде изготвен пълен опис на липсващите вещи.

Разследването се води от карабинерите, които проверяват всички възможни версии. Според информация на Sky Italia входната врата на вилата не е била добре заключена, а алармената система е била изключена – обстоятелства, които вероятно са улеснили извършителите.

Следователите вече изземват записи от охранителните камери в района с надеждата да проследят маршрута на престъпниците и използваните от тях автомобили. Проверява се и дали те са разполагали с предварителна информация, че имотът е отдаден под наем и че вътре се съхраняват ценни вещи.

Фамилията Бочели притежава няколко престижни имота в района на Версилия – една от най-луксозните крайбрежни зони в Италия, известна с частните си плажове, елитните курорти и многобройните световни знаменитости. Част от вилите се отдават под наем през летния сезон на заможни туристи от цял свят.

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