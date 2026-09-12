Филип Морис Интернешънъл и маестро Андреа Бочели дадоха началото на нов съвместен проект във Венеция
Платформата „Believe. Further“ ще продължи да се развива и разширява във времето
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Платформата „Believe. Further“ ще продължи да се развива и разширява във времето
По информация на разследващите зад кражбата най-вероятно стои организирана престъпна група
Лошото време в София не спря почитателите на класическата музика
Световноизвестният тенор Андреа Бочели отбелязва 30 години на сцена с концерта си на стадион "Васил Левски" тази вечер. В музикалния спектакъл ще се в...
Най-обичаният тенор в света празнува 30 години кариера с концерт в София
Великият тенор пее в Парма
Великият тенор представи новия си албум и готви специален коледен концерт
Заболяването при великия тенор е протекло почти без симптоми
Bulgaria ON AIR ще излъчи концерта „Музика за надежда“, гледан вече от над 37 милиона
Концертът му в празната катедрала в Милано е най-мащабното класическо събитие, предавано на живо
Великият тенор и неговата фондация събират пари за предпазни екипи
Спектакълът „Музика за надежда“ беше излъчен в YouTube
Концертът на най-известния тенор в света ще се предава на живо от катедралата на Великден
Актрисата ще изпълни дует с оперния ас в новия му албум
Антонио Бандерас с новата си визия за "Музиката на тишината"
Фен връчи трофея на "лисиците" "Лестър" получи дългоочаквания първи шампионски трофей и изживя втора поредна вълшебна вечер след домакинската победа...
Никол Шерцингер ще се качи на сцената заедно с Андреа Бочели по време на неговите концерти във Великобритания и Ирландия. Гаджето на Григор Димитров щ...
Фондация на Андреа Бочели се включва в благотворителната инициатива на Ватикана Бездомниците в района на Ватикана вече няма да получават само милости...
Тенорът харесал гозбите на Джузепе Ломушо и го привикал за турнето в Австралия Андреа Бочели останал омагьосан от гозбите, които хапнал в България. Т...
Великолепно партньорство на Оркестъра и Хора на Класик ФМ радио Невероятният италиански тенор Андреа Бочели очарова 18-хилядната публика на стадион „...