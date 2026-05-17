Мистерията на „лунната илюзия“ остава неразгадана! Ето защо

Когато Луната изгрее ниско над хоризонта, тя често изглежда голяма и необичайно близка. Хората наблюдават този феномен от хилядолетия, а обяснението му и днес остава спорно. Така наречената "лунна илюзия" продължава да озадачава учени, философи и астрономи, въпреки че съвременната наука вече е сигурна, че причината не е в самата Луна. Според публикация на IFLScience загадката се крие в начина, по който човешкият мозък възприема света.

Още Аристотел търси обяснение

Феноменът е известен още от древността. Смята се, че Аристотел размишлява върху него още през IV век пр.н.е. Древногръцкият философ предполага, че когато Луната е ниско над хоризонта, светлината й преминава през по-плътни слоеве на атмосферата, които действат като увеличително стъкло.

Днес учените вече знаят, че това обяснение не е вярно. Атмосферата може леко да промени цвета или яркостта на Луната, но не и реалния й размер.

Луната всъщност не се променя

Съвременните наблюдения показват, че размерът на Луната остава практически еднакъв, независимо къде се намира в небето. Това лесно може да бъде проверено чрез снимки и измервания.

Ако човек снима Луната, когато е близо до хоризонта, и след това я сравни със снимка, направена по-късно през нощта, ще види, че диаметърът й е почти идентичен. Разликата е единствено в начина, по който мозъкът я възприема.

Мозъкът се подвежда от хоризонта

Повечето съвременни теории приемат, че "лунната илюзия" е свързана с начина, по който човешкият мозък оценява разстояния и размери. Когато Луната е ниско над хоризонта, около нея има дървета, сгради, планини и други ориентири.

Тези обекти карат мозъка да възприема Луната като по-близка и едновременно с това по-голяма. Когато тя се издигне високо в небето и остане заобиколена само от празно пространство, мозъкът започва да я възприема като по-далечна и съответно по-малка.

Илюзията на Понцо

Учените често сравняват "лунната илюзия" с известната илюзия на Понцо. При нея две еднакви линии изглеждат различни по размер заради начина, по който са поставени върху изображението.

Когато мозъкът вижда линии, които се събират в далечината, той автоматично приема, че горният обект е по-далеч. Затова и започва да го възприема като по-голям, въпреки че реално размерът не се променя.

Дори астронавтите я виждат

Любопитното е, че "лунната илюзия" се наблюдава не само от Земята. НАСА отбелязва, че дори астронавти в орбита съобщават за подобен ефект.

Това допълнително засилва интереса към феномена и показва, че човешкото възприятие играе огромна роля в начина, по който виждаме космоса.

Красивата загадка на нощното небе

Въпреки десетилетията изследвания учените все още не могат напълно да обяснят защо мозъкът реагира точно по този начин. Според НАСА обаче може би не е толкова важно дали илюзията ще бъде разгадана напълно.

„Всички можем да се съгласим, че реална или не гигантската Луна е красива гледка“, посочват от агенцията. Докато науката продължава да търси окончателния отговор, хората вероятно просто ще продължат да се наслаждават на една от най-хипнотизиращите гледки в нощното небе.

