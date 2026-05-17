Ето колко често трябва да почиствате дистанционното на телевизора

Дистанционното управление за телевизора е сред най-докосваните предмети във всеки дом. В ерата на стрийминг платформите то се използва почти непрекъснато, често от всички членове на семейството. Именно затова специалистите предупреждават, че дистанционното може да се превърне в сериозен източник на бактерии, мазнини и прах.

Според BGR множество потребители подценяват колко бързо по повърхността му се натрупват мръсотия, остатъци от храна и микроби.

Колко често трябва да се почиства

Около честотата на почистване има различни мнения. Някои експерти препоръчват дистанционното да се дезинфекцира всяка седмица, а други - дори ежедневно.

Според специалистите оптималният вариант е поне веднъж месечно устройството да бъде почиствано основно. Причината е не само хигиената, но и запазването на неговата функционалност.

Натрупаната мръсотия често влиза между бутоните, което с времето може да доведе до проблеми при работата на дистанционното управление.

Какви препарати са подходящи

За почистване могат да се използват леки дезинфектанти. Подходящ е и изопропилов алкохол, както и слаб разтвор на белина.

Специалистите препоръчват преди почистване помещението да се проветри добре или да се включи вентилатор, защото някои препарати отделят силни миризми.

Как правилно да почистите дистанционното

Преди всичко батериите трябва да бъдат извадени, за да се избегне риск от повреда. След това дистанционното може леко да се разклати или почука, за да паднат остатъците и прахът между бутоните.

При по-сериозно замърсяване може да се използва сгъстен въздух или клечка за зъби за почистване на труднодостъпните места.

Експертите предупреждават никога препаратът да не се пръска директно върху устройството. Вместо това течността трябва да се нанесе върху мека кърпа без власинки, с която внимателно да се избърше повърхността.

След почистването дистанционното трябва добре да изсъхне, преди батериите да бъдат поставени обратно.

Кога е време за ново дистанционно

Цялата процедура отнема около 10 минути, но значително намалява количеството микроби и удължава живота на устройството.

Специалистите препоръчват едновременно с дистанционното да се почистват и игровите контролери, които също събират голямо количество бактерии.

Ако устройството вече е силно замърсено или повредено, по-практично решение може да бъде покупката на ново или универсално дистанционно управление.

