Британец изкупува изгубени багажи. Шокиращи находки!

Британец, който купува изгубен багаж от летищни търгове, разказа за една от най-шокиращите находки, на които се е натъквал, след като отворил мистериозен контейнер в куфар и едва не повърнал.

26-годишният Скот Фенсъм първоначално работел като водопроводчик, но след пандемията от Covid-19 останал без работа и решил да се насочи към онлайн търговете. Така открил бизнеса с непотърсен летищен багаж, предава "Труд".

По думите му, ако куфарите останат непотърсени повече от три месеца, те се продават на търг. Днес Скот документира необичайните си находки в TikTok и Instagram, където има хиляди последователи.

Сред най-ценните вещи, които е откривал, са дизайнерски дрехи, включително жилетка на Prada на стойност около 1900 долара. Някои находки обаче се оказали истински кошмар.

„Почти в началото, когато започнах, открихме този контейнер за съхранение и в него имаше ферментирали рибни кости“, разказа той пред UNILAD.

Скот обясни, че първоначално не се усещала миризма, защото съдът бил добре затворен, но след като го отворил пред камера за TikTok, ситуацията бързо се променила.

„Беше толкова отвратително, че не знаех какво е. После хората в коментарите започнаха да пишат, че са ферментирали рибни кости“, спомня си той.

Въпреки неприятните изненади, британецът признава, че през последните години буквално е обновил гардероба си с дрехи и аксесоари, намерени в изгубения багаж.

