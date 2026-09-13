Войната изпраща дронове към българския бряг, рискът се увеличава
Течението от района на Крим се движи от север на юг, а все по-масовото използване на безпилотни апарати може да увеличи находките по плажовете ни
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Течението от района на Крим се движи от север на юг, а все по-масовото използване на безпилотни апарати може да увеличи находките по плажовете ни
17 средновековни съда се показаха в Русокастро
Над 30 доброволци търсят находки край Ряхово, а специалистите вече проверяват сигнали и от Силистра и Тутракан
Монументалният долмен в Южна Испания крие човешки останки, слонова кост, кехлибар и изключително рядко праисторическо оръжие
Броят на туристите непрекъснато расте, община Петрич разширява паркинга
Беше толкова отвратително, че не знаех какво е, казва мъжът
Сред артефактите са чаши и мъниста
Докато едни находки изплуват при спасителни разкопки, други са плод на десетилетни усилия в знакови обекти
Продължават проучванията на античния некропол в Августа Траяна
Непознати до момента помещения
Те може да предоставят първите материални доказателства за една от битките на Юда Макавей
Новото чудо на България е във Враца
Сред най-впечатляващите експонати е и стъклена лампа с изображение на лъв върху нея
Мехмет Нури Ерсой обяви голяма цел за Турция
Кетлийн Мартинес е достигнала до нови находки в дълбините на Средиземно море, които могат да пренапишат историята
Хълмът се отличава от другите селища от същия проект с наличието на не-Т-образни стоящи камъни
Артефактите са открити в къща, за която се предполага, че е изгоряла през римския период
В могилите не са намерени кости, затова пък има доста накити и предмети от бита
Всеки сезон се разкриват нови артефакти – предмети, които дават ценна информация
Още тази есен ще продължат по-задълбочените проучвания на потъналия град