Сензационно откритие в Турция! По-старо от Гьобекли тепе

Продължават разкопките на хълма Мендик, свързан с най-ранния неолит

Разкопките на хълма Мендик, разположен в квартал Паямлъ в област Ейюбие, продължават и тази година. Обектът беше открит от археолога Фатма Шахин по време на проучванията на близкия хълм Чакмак, пише Анадолската агенция.

Работата на терена започна през 2024 г. под ръководството на проф. д-р Дъглас Беърд от катедрата по археология в Ливърпулския университет. Проучванията се осъществяват в партньорство с Археологическия музей в Шанлъурфа и с подкрепата на Британския институт по археология.

Според проф. Беърд разкопките са разкрили множество структури с различни размери. Екипът се опитва да установи тяхната функция – дали по-малките постройки са използвани за съхранение и приготвяне на храна, а по-големите – за жилищни или ритуални цели. Особено впечатляваща е масивната каменна зидария на една от сградите, което засилва хипотезата за ритуално предназначение.

„Смятаме, че обектът датира от самото начало на неолита“, заяви Беърд. Той допълни, че Мендик Тепе е свързан с други обекти от проекта „Стоун Хилс“, сред които Гьобеклитепе и Карахантепе, като е възможно да е дори по-старо селище. Проучванията ще допринесат за по-доброто разбиране на началото и развитието на неолитния период и прехода към уседнал начин на живот.

Хълмът се отличава от другите селища от същия проект с наличието на не-Т-образни стоящи камъни, за разлика от характерните големи „Т“-образни блокове, известни от Гьобеклитепе и Карахантепе.

