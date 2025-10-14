Хороскоп:Лъвът има вълнуваща среща, нови запознанства за Девата

Овен

В този ден трябва да преосмислите приоритетите си и да започнете да обръщате повече внимание на близките си. Не бъдете скъперници, стремете се да развивате в себе си щедростта! Не съжалявайте за това, от което се освобождавате!

Телец

Днес може да определите какво е полезно или е вредно за организма ви. Ако докато мислите за определен хранителен продукт, сте почувствали отвращение, той не е за вас. Полезна пък е онази храна, която в този ден ви се яде. Ще получите това, от което се нуждаете в любовта.

Близнаци

Изпълнени сте с енергия и може да се справите успешно с всичко. Не пренебрегвайте съветите на по-възрастните! В този ден може да спечелите дори подкрепата на своята свекърва или тъща за кауза, която досега ви се е струвала невъзможна. Не давайте пари назаем!

Рак

Има голяма вероятност да бъдете завладени от фантазии и мечти. Постарайте се обаче да си изпълните задълженията! Предстоят ви вълнуващи срещи. Може необвързаните да заздравят връзката си и дори да получат предложение за брак.

Лъв

Обърнете внимание на взаимоотношенията си! Вашата емоционалност може да породи конфликти. Избягвайте ги! Възможно е в този ден да срещнете някого и то по най-вълнуващия и неочакван начин. По-добре обаче не си правете никакви планове за бъдещето!

Дева

Не мислете дълго, ако получите предложение да заминете в командировка! Има шанс да се запознаете с човек, който ще ви помогне да преосмислите живота си, да намерите своето призвание или начин да повишите доходите си. Може дори да се влюбите и да сте щастливи заедно.

Везни

Звездите обещават благоприятни промени. Те може да са свързани или с печеливш бизнес, или със смяна на работното място. В ден като днешният не бива да отлагате изпълнението на задачите, които сте си поставили. Добре ще ви се отрази разтоварваща диета.

Скорпион

Пазете се от бурни емоции, внимавайте с необмислените изказвания и не давайте неизпълними обещания! Ако надцените възможностите си или се опитате да си припишете чужди заслуги, ще съжалявате. Може да се заемете с изучаването на чужд език или с ново хоби.

Стрелец

Не се поддавайте на гнева! Бъдете щедри и избягвайте конфликтите! Денят е добър за гладуване, за диета. От полза ще ви е да започнете цикъл от физически упражнения. Уязвима е устната кухина. Възможни са болки. Обърнете внимание на зъбите или венците!

Козирог

Хора, които преди сте мислели за недостъпни, може да станат част от живота ви. Възможно е да стартирате мащабен проект и те да са в екипа ви, или пък да станат ваши любовници. Семейните да внимават с авантюрите, защото е голям рискът да бъдат разкрити!

Водолей

Замислете се дали не е време да изключите от обкръжението си хората, които ви дърпат назад! Ако имате усещането, че някой ви къса нервите или ви изчерпва жизнените сили, е по-добре да го избягвате! Трябва и да се научите правилно да разпределяте енергията си.

Риби

Подложени сте на изпитания. Има риск да загубите близък човек. Препоръчително е да избягвате сериозни разговори. С хората, на които най-много държите, е по-добре сега да не изяснявате отношенията си. Няма да спечелите нищо, ако се опитате да ги изкарате виновни за несгодите си.

