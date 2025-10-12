Пълен обрат с дизелите в Европа

Скандалът „Дизелгейт’’ и резкият завой на Брюксел към електрическите автомобили направиха неузнаваемост на европейския автомобилен пазар. Само десетилетие беше достатъчно, за да може гордостта на германската техническа мисъл - дизеловият двигател, да загуби рекордните 38,8% дял на европейския пазар. Днес продажбата на нови автомобили с дизелови двигатели е на дъното, а в статистиката на популярността те изпреварват автомобили с електрическо задвижване, пише "Аутомедия".

През 2015, когато световните медии за първи път разпространиха информация за фалшифицирането на резултатите за емисиите на отработени газове от Volkswagen, беше и най-добрата година в историята на регистрациите на дизелови автомобили в Европа.

Леките автомобили, задвижвани от дизелови двигатели, постигнаха 51,6% от регистрациите по това време, което доведе до годишни продажби от над 7 милиона единици. За сравнение, в края на 2024 той беше само 11,7% от пазарния дял и по-малко от 1,27 милиона регистрации. Това е повече от пет пъти по-малко.

Дизелът губи от електричеството

Като се вземат предвид кумулативните данни от европейските пазари за първите осем месеца на тази година, дизеловите автомобили представляват скромните 9,4% от регистрациите. За сравнение, чисто електрическите автомобили (BEV) представляват 15,8% от продажбите, бензиновите автомобили представляват 28,1% от регистрациите, а хибридните автомобили, които доминират в класацията за популярност, завладяват 34,7% от европейския пазар.

Бързият темп на промени в офертата и предпочитанията на купувачите се доказва и от данните на ACEA само за август. В класацията за регистрация за първи път в историята дизеловият двигател току-що отстъпи място на plug-in хибридите. През август делът на дизелите в общите продажби на нови леки автомобили в страните от Европейския съюз спадна до 8,8%, а plug-in хибридите достигна 10,4%.

Plug-in хибриди са по-популярни от дизела

Рязкото нарастване на интереса на клиентите към plug-in хибридите не е случайно. Продажбата им в момента е един от най-ефективните начини (освен електрическите автомобили) за намаляване на баланса на емисиите на CO2 на производителя и избягване на санкции от Европейската комисия за превишаване на лимита, определен за всяка марка. Поради тази причина все повече дизелови и бензинови автомобили изчезват от предложенията на пазара, а производителите се конкурират в допълването на ценовите си листи с plug-in хибриди.

От началото на годината до края на август над 631 000 такива автомобила вече са пуснати по пътищата на Стария континент, а увеличението на регистрациите на много пазари надхвърли 50 процента. Най-високият (+99,9%) е регистриран в Испания. Продажбите на plug-in хибриди също се увеличиха рязко в Германия (+61,2%) и Италия (+62,6%).

Бензин или дизел: кой двигател е по-надежден

В същото време верига от сервизи в Европа направи любопитно сравнение на надеждността на бензиновите и дизеловите двигатели. Експертите проведоха сравнителен анализ на надеждността на силовите агрегати, изучавайки статистиката на неизправностите на двигателя и скоростната кутия въз основа на собствена база данни.

В проучването са участвали над 175 000 автомобила, преминали през сервизите от групата Rolf през последните 5 години, като са проверени до 112 отделни елемента от всеки модел. За сравнителния анализ експертите са се фокусирали върху два ключови компонента - двигател с вътрешно горене и скоростната кутия (скоростна кутия). Проучването е проведено върху автомобили с пробег от 100 000 до 200 000 км.

Вероятност за теч на масло от двигателя и скоростната кутия

Най-често срещаният проблем за автомобилите с този пробег са течовете и замърсяването на двигателното и трансмисионното масло. Това явление се отчита почти по-равно при двата агрегата. И вероятно то да се появи при бензинов модел е 59%, докато при дизеловите автомобили е 52%. По този начин дизеловите силови агрегати демонстрират по-висока надеждност по този параметър.

На второ място сред проблемите са неизправностите на изпускателната система, а именно катализаторите и филтрите за твърди частици. В тази категория автомобилите с бензинови двигатели се оказват по-надеждни - процентът на повреда при тях е 25,9% срещу 29,4% за дизеловите коли.

Надеждността на съвременните коли се повишава

Обобщавайки сравнението на всички тествани параметри в избраните агрегати (двигател с вътрешно горене и скоростна кутия), експертите правят извода, че съвременните автомобили като цяло демонстрират повишена надеждност. Пробегът, който преди се смяташе за критичен, сега се понася от тях без сериозни последици - честотата на сериозни повреди и повреди не надвишава 17%.

Що се отнася до цялостната оценка на надеждността, дизеловите автомобили показват резултат само с 0,5% по-добър, което е в рамките на статистическата грешка, което означава, че можем да говорим за приблизителното им равенство в надеждността с бензиновите модели.

