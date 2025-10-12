Важно за шофьорите! Дойде краят на...

С настъпването на студените дни автосервизите в цялата страна вече са препълнени – записванията за смяна на гуми се правят за след около десет дни. Хиляди шофьори побързаха да подготвят автомобилите си за зимния сезон, а според механиците най-изгодният вариант е гумите да са монтирани на джанта.

Така цената пада, защото не се налага баланс, макар че специалистите препоръчват той да се извършва поне веднъж на две години заради лошото състояние на пътищата у нас, пише "Телеграф".

Нараства тенденцията водачите да избират всесезонни гуми. Мнозина твърдят, че „зимите вече не са като едно време“, особено в големите градове като София, Пловдив и Варна, където температурите рядко остават под минус 5 градуса и пътищата се почистват редовно. В тези условия всесезонните гуми се справят задоволително.

Експертите обаче са категорични – компромисът е допустим само за автомобили, които се движат основно в градски условия и изминават не повече от 10 000–15 000 км годишно. За активните шофьори, които редовно преминават през планински проходи или пътуват към ски курорти, зимните гуми остават единствено безопасното решение. Те имат по-мека смес и по-дълбоки ламели, осигуряващи стабилност при температури под минус 7 градуса и върху заледен асфалт.

С нарастването на броя SUV и Crossover автомобили, най-търсените размери са 17-инчовите гуми, използвани масово при Dacia Duster, Nissan Qashqai и Kia Sportage. Именно за тях пазарът предлага най-много промоции, включително възможност за покупка на лизинг без оскъпяване.

Някои официални дилъри на автомобили все още предлагат бонус с безплатен монтаж при покупка на нови гуми, но във веригите за гуми подобни оферти вече липсват. „Просто всички купуват от нас, няма смисъл да им правим отстъпка“, коментира един от търговците.

От 15 ноември започва традиционната акция на КАТ за контрол на гумите. Законът за движение по пътищата изисква минимална дълбочина на грайфера от 4 мм до 1 март. Макар да няма задължение гумите да са зимни, експертите напомнят, че това е силно препоръчително за българските условия.

Специалистите препоръчват смяната с летни гуми да се прави в началото на април, а с зимни – в края на октомври. Така се гарантира безопасно шофиране и по-дълъг живот на гумите – инвестиция, която в крайна сметка пести пари и нерви.

