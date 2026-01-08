Експерти посочиха 10-те най-надеждни кросоувъра

За много шофьори надеждността е един от най-важните критерии при избора на автомобил. Малко хора искат превозното им средство да се поврежда често.

WhatCar? идентифицира най-надеждните кросоувъри, предлагани през 2025 г. Експертите също така посочиха модели, които е добре да се избягват.

ТОП 10 на най-надеждните кросоувъри:

1. Хюндай Санта Фе (2018 до 2024)

1. Kia EV3 (2024 - до момента)

3. Vauxhall/Opel Grandland (2024 - до момента)

4. Toyota RAV4 PHEV (2019–настояще)

5. Volkswagen T-Roc (от 2018 до 2025 г.)

6. Порше Макан (2014 – до момента)

7. Kia Niro PHEV (2022–настояще)

8. Toyota RAV4 Hybrid (от 2019 до 2024 г.)

9. Hyundai Kona хибрид (2017 до 2023)

10. Ауди Q2 (2016 – до момента)

Hyundai Santa Fe и Kia EV3 са моделите с най-висок рейтинг за надеждност. Интересното е, че вторият е електрически кросоувър.

Отбелязва се, че Hyundai Santa Fe и Kia EV3 рядко претърпяват сериозни повреди. Експертите също така посочват, че тези кросоувъри се отличават с високо качество на изработка.

Изданието също така съветва да не се купуват второ поколение Nissan Juke с бензинов двигател, трето поколение Volkswagen Tiguan и четвърто поколение Kia Sportage. Експертите казват, че тези модели често се повреждат.

