Още една китайска марка стъпва на българския пазар

Лансирането на поредната китайска марка на българския пазар ще стане най-късно до началото на лятото, потвърди пред "Аутомедия" Сун У, бранд мениджър за нашия регион на Lepas. Най-новият бранд в голямото портфолио на гиганта Chery Automobile се появи едва миналата година и ще стъпи у нас първо с големия кросоувър L8 с плъг-ин хибридно задвижване. След това, вероятно през септември, тук ще дойдат двете версии на по-компактния Lepas L6 - плъг-ин и чист електромобил. До края на годината в България ще се предлагат също хибридната и електрическата версии на новия Lepas L4.

Основната интрига е кои ще са вносителят и дилърите на новата марка. Най-вероятно те ще са различни от тези на Omoda и Jaecoo - други два бранда на Chery, лансирани официално у нас в края на миналата година. На много пазари в Европа политиката на китайския производител от Уху е да създава пряка конкуренция между собствените си марки.

Нищо чудно до края на годината в България да има и още брандове на Chery - миналата година източници от Китай говореха за лансирането на основната марка Chery с гамата Tiggo, а пред български журналисти по време на посещение в Уху бе анонсирано, че у нас ще се продава и Ebro - на практика също Chery Tiggo, но произвеждано в Испания.

Според Сун У, окончателният избор на партньори за Lepas в България още не е направен. "Преговаряме с потенциални кандидати за генерални дистрибутори, които споделят нашия стремеж към върхови постижения", каза Сун пред Automedia. Бъдещият вносител ще трябва да предложи "изключително клиентско преживяване". Lepas вече бе лансиран официално на един европейски пазар - Италия - около коледните празници, и "постепенно" ще обхване и повечето други пазари на континента. Все още обаче няма анонсирани цени дори и за Италия.

Lepas (според китайците името идвало от leopard, leap и passion, тоест леопард, скок и страст) бе обособена през 2025 като изцяло експортна марка - в Китай същите модели ще се продават под други брандове на Chery. Идеята е тя да е по-близо до премиум сегмента, с по-скъпи материали в интериора.

Това е третата изцяло експортна марка на гиганта след Omoda (oxygen+moda, кислород и мода), и Jaecoo (от jaeger - ловец на немски, и cool - хладен, готин). В България Omoda и Jaecoo се внасят от унгарската Genius Auto.

С появата и на Lepas, официално представените на българския пазар китайски марки надхвърлят 20, идващи от 10 различни производителя. До момента официално представени в България са Great Wall Motor (с марките Haval, Ora, Wey и GWM Poer), Dongfeng (Aeolus, Nammi, Mengshi и др.), Seres Group (DFSK), Chery (Omoda, Jaecoo и Lepas, очакват се Chery Tiggo и Ebro), BYD (с официално откриване на първите шоуруми до няколко седмици), Leapmotor, MG Motor, Geely (с Geely, Lynk&Co и, съвсем скоро, Zeekr), BAIC (с BAIC и Foton) и BAW.

