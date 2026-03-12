Бизнес

Дамите шофьори назоваха най-добрата кола

Електрически автомобил стана номер едно

Снимка: Freepik
12 мар 26 | 23:04
Агенция Стандарт

Журито на Световната автомобилна журналистка на годината (WWCOTY), съставено от 86 жени автомобилни журналистки от 55 държави, обяви победителя за 2026 г.

Електрическият автомобил Nissan Leaf победи пет други модела в окончателното гласуване.

Женското жури обясни избора си на победителя с това, че Nissan Leaf е балансиран, достъпен, комфортен, просторен и практичен автомобил за ежедневна употреба, а батерията му е достатъчна както за градско шофиране, така и за пътуване.

Nissan Leaf достигна до финалите, след като беше обявен за най-добър в сегмента на компактните автомобили от WWCOTY по-рано тази година. Skoda Elroq зае първото място сред компактните кросоувъри.

Mercedes-Benz CLA беше обявен за значимия новодошъл на годината, Hyundai Ioniq 9 беше обявен за най-добър голям кросоувър, а Toyota 4Runner беше обявена за SUV на годината. Lamborghini Temerario спечели категорията суперавтомобили и екзотични автомобили, пише "Блиц".

