Назоваха 5 надеждни двигателя, които все още можем да купим

Понякога автомобилните производители разработват двигатели с огромен ресурс. Всички те, по правило, имат общи технически решения. Често именно най-простите агрегати и са най-надеждни. Те имат среден работен обем, като са без турбокомпресор и директно впръскване на гориво в повечето случаи. Такива двигатели могат да се считат за прекалено остарели, но имат сравнително дълъг ресурс, отбелязва "Аутомедия".

Пет от най-надеждните двигателя, които все още се продават:

Семейство Renault K

K7M е един от най-надеждните и непретенциозни мотори с дълъг експлоатационен живот. Все още се монтира на най-простите конфигурации на модели като Renault Logan и Sandero. Те имам малък работен бем от 1,6 литра, осемклапанов дизайн и мощност от 82-87 к.с., който осигуряват ресурс до 400 000 км, а понякога и повече.

Цилиндровият блок е от чугун, като има добра устойчивост на леко прегряване. С използването на висококачествени консумативи, навременния монтаж на качествени компоненти като ремък с ролки, помпа за охлаждаща течност и навременна настройка на клапаните, двигателят показва чудеса на надеждността.

Toyota 2AR-EE

Разбира се, времената на двигателите Toyota с ресурс от 800 000 км са потънали безвъзвратно в забвение, но любимците на хората RAV4 и Camry, както и миниванът Alphard, са оборудвани с много добри 2AR-EE двигатели. В различните версии мощността на този 2.5-литров двигател е между 165 и 180 к.с. Той е 16-клапанов с хидравлични компенсатори и верига. Най-малкият интервал за смяна на масло, както при всяка Toyotа, е веднъж на всеки 10 000 км, което е много полезно за двигатели, работещи при постоянни задръствания.

Ресурсът на двигателя надхвърля 300 000 км, като ангренажната верига трябва да се сменя на 150 000 км. Само помпата за охлаждаща течност изисква специално внимание поради честите течове.

Toyota 1VD-FTV

Вторият дълготраен двигател на същия производител е дизелов 8-цилиндров 4.5-литров 1VD-FTV агрегат, монтиран на големи и мощни SUV автомобили. Мощността на двигателя, в зависимост от версията, може да бъде от 202 до 286 к.с. Двигатели с два турбокомпресора са монтирани на Land Cruiser 200 и Lexus LX450d.

Ако не спестите от качествено масло и качествено гориво, тогава ресурсът на такъв двигател може да надхвърли 400 000 км.

Honda R20A

В японската автомобилна индустрия Honda се отличава. След като започнаха производството на автомобили и вече имаха богат опит с мотоциклети, инженерите на марката направиха някои наистина впечатляващия агрегати, сред които е 2,0-литровият атмосферен бензинов двигател на R20A. Той се произвежда от японския концерн от 2006 и е монтиран на кросоувърите Civic, Accord и CR-V.

Въпреки че двигателят е изцяло "алуминиев" и има сравнително висока мощност (до 155 к.с.), ресурсът му често надвишава 300 000 км. Системата i-VTEC осигурява максимално пълнене на цилиндрите при широк диапазон от скорости. Въпреки това, системата не съдържа хидравлични компенсатори - трябва да регулирате вентилите поне веднъж на всеки 80 000 км.

Hyundai/Kia G4FC

Корейският G4FC се произвежда с обем от 1.4 и 1.6 литра още от 2010. В момента двигателят е получил втори фазов лост и продължава да се монтира на модели на Hyundai и Kia, които успешно се наложиха на редица пазари. И една от причините е именно моторът с алуминиеви цилиндрови блокове и ангренажна верига, която изкарва поне 150 000 км, като при приблизително същия пробег има реална нужда от регулиране на клапаните.

С добро масло този мотор може да издържи до 250 000-300 000 км или дори повече. При използване на нискокачествено гориво е възможна преждевременна повреда на катализатора. Смята се, че керамичните частици от срутения блок навлизат в буталото на двигателя, като по този начин го убиват. След това катализаторът трябва да бъде сменен или, което не е добре, да бъде премахнат.

