Ето ги най-продаваните автомобили. Кой мина Тойота

Електрическият автомобил Tesla Model Y оглави класацията на focus2move за най-продаваните нови автомобили в света през 2025 г. Автомобилите на Toyota заеха второ и трето място.

Анализирани са данните за цялата 2025 г. като Tesla Model Y остава лидер на пазара с 1,2% дял, въпреки спада в продажбите от 9,3%.

Моделът отбеляза рязък спад в продажбите, предимно в САЩ (-15,8%) и Европа (-16,6%), както и спад от 2,2% в Азия, най-големият му пазар.

Топ 10 на най-популярните модели в света:

1. Tesla Model Y (-9,3%);

2. Toyota RAV4 (-1,4%);

3. Toyota Corolla (-9,2%);

4. Ford F-Series (+8,1%);

5. Honda CR-V (-2,1%);

6. Chevrolet Silverado (+4%);

7. Hyundai Tucson (+3,9%);

8. Toyota Camry (+9,4%);

9. Volkswagen Tiguan (+2%);

10. Kia Sportage (-0,8%).

