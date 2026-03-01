Ракетите разтърсиха Дубай. Бизнесът в Залива парализиран

Иранските ответни удари в страните от Персийския залив предизвикаха най-мащабното прекъсване на бизнес дейности в региона от времето на пандемията от ковид. Летища бяха затворени, пристанища временно спряха работа, а фондовите пазари реагираха със срив още в първите часове на търговията. Репортаж на Ройтерс описва ситуацията в Дубай като безпрецедентна ескалация за град, който десетилетия наред изгражда имидж на сигурно убежище за капитали и глобални компании.

Ударът по витрината на Залива

Атаките, предприети от Иран в отговор на съвместната операция на САЩ и Израел, засегнаха всяка голяма държава в региона. В Обединените арабски емирства загинаха трима души, а в Дубай и Абу Даби втори ден поред отекваха експлозии. За емирството Дубай това е особено болезнен момент - градът изгради съвременната си идентичност върху обещанието, че е изолиран от конфликтите, които белязаха Близкия изток през последните десетилетия.

От малко рибарско селище Дубай се превърна в глобален център за търговия, туризъм и финанси. С ограничени петролни приходи емирството инвестира в пристанища, летища и свободни зони, а през 90-те години направи стратегически завой към луксозния туризъм, недвижимите имоти и финансовите услуги. Именно тази внимателно градена стабилност сега е под натиск.

Пазарите реагират със спад

Фондовите пазари в Залива отвориха рязко надолу. Саудитският бенчмарк индекс се срина с над 4 процента в началото на сесията и затвори със спад от 2,2 процента. Оман приключи деня с минус 1,4 процента, а Египет загуби 2,5 процента, след като частично ограничи първоначалните си загуби. Кувейтската борса предприе необичайна мярка и спря търговията до второ нареждане. Пазарите в ОАЕ, които не работят в неделя, трябва да отворят в понеделник при напрегнати очаквания.

„Пазарите ще останат крехки и волатилни, докато военните действия продължават“, коментира пред Ройтерс Мохамед Али Ясин, главен изпълнителен директор на Ghaf Benefits в Абу Даби. По думите му международните институционални инвеститори традиционно реагират първи с разпродажби, докато местните участници се опитват да ограничат спада чрез покупки на водещи акции.

В същото време по-високите цени на петрола осигуряват известна фискална възглавница за производители като Саудитска Арабия и Катар. „Въздействието върху икономиките в Залива е смесено“, отбелязва Виджай Валеча от Century Financial. Според него обаче търговията, логистиката и туризмът в ОАЕ могат да се окажат под сериозен натиск, ако рисковете за корабоплаването се увеличат или регионалните настроения се влошат.

Летища, пристанища и символи под огън

Иранските удари са били насочени към летища, военни обекти, пристанища и хотели. Международното летище в Дубай и летището „Зайед“ в Абу Даби са понесли щети, като на двата обекта е загинал един цивилен, а 11 души са ранени. Пожар е избухнал и на кей в пристанището Джебел Али след въздушно прихващане.

Ударени са и жилищни райони около Dubai Marina и Palm Jumeirah. Хотелът Fairmont The Palm е обхванат от пламъци, а Burj Al Arab е претърпял щети. Само преди време Fairmont бе продаден за 325 млн. долара на кувейтската Arzan Investment Management - сделка, възприета като символ на възхода на туристическия сектор в региона. Сега разрушенията по този обект се превръщат в болезнен знак за цената на конфликта.

Сред най-големите компании в ОАЕ са строителният гигант Emaar Properties и търговската група Majid Al Futtaim. Страната се утвърди и като притегателен център за глобални хедж фондове и банки, привлечени от суверенните фондове ADIA и Mubadala. Всички те са изправени пред среда на повишена несигурност.

Рамадан без бизнес срещи

Смущенията идват в изключително чувствителен период от годината. Атаките съвпаднаха със свещения месец Рамадан - време, в което корпоративните ифтари и сухури са ключови за изграждането на бизнес връзки. Според документи, видени от Ройтерс, събития на Emirates, Masdar, Mubadala, GEMS и на Департамента за държавна координация са били отменени или отложени.

В регион, където личните отношения често стоят в основата на търговските договори, загубата на този сезон на неформални контакти носи скрита, но значителна икономическа цена.

Междувременно САЩ, Великобритания и Европейският съюз актуализираха препоръките си за пътуване, призовавайки гражданите си към изключително внимание и избягване на несъществени пътувания. Въздушното пространство над голяма част от региона остана затворено или силно ограничено, а водещи транзитни летища като Дубай, Абу Даби и Доха временно прекратиха или редуцираха дейността си.

Федералната трудова служба на ОАЕ препоръча на компаниите да въведат дистанционна работа до 3 март, с изключение на критичните позиции, изискващи физическо присъствие. Служителите бяха призовани да избягват открити пространства.

За регион, който години наред рекламираше стабилност и предвидимост, последните събития представляват най-сериозното изпитание от десетилетие насам. Икономическата машина на Залива продължава да работи, но вече под звука на сирени и експлозии.

