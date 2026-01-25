Инспекции на храната в курортите заради туристическия сезон

Засилени проверки за безопасността на храните се извършват в курортите през зимния туристически сезон. Инспекциите се провеждат извън официалния текущ контрол и са насочени към обектите за хранене в хотелите. Целта е да се гарантира качеството и безопасността на храните за туристите.

По време на една от проверките експерти на Българска агенция по безопасност на храните инспектираха голям хотел в село Баня, където ежедневно се приготвя храна за над 500 гости на блок маси. Контролът обхваща условията на съхранение, начина на предлагане и спазването на изискванията за етикетиране.

„Нашата основна цел е да проверим условията и реда на предлагане. По ново изменение на наредбата бизнес операторът е задължен да обозначи както датата на производство, така и срока на годност на продуктите, като изрично трябва да е посочено, че са предназначени за директна консумация“, обясни Цветана Джогова, директор на дирекция „Безопасност на храните“ – Благоевград.

От страна на хотела увериха, че изискванията се спазват стриктно. „Стараем се да изпълняваме всички правила, които Агенцията по безопасност на храните налага. Всички приготвени ястия са обозначени с табелки с наименование, съдържащи се алергени, срок на годност и дата на производство, което е от ключово значение за безопасността на нашите гости“, заяви управителят на хотела Елка Попова.

При подобни проверки инспекторите имат право и да вземат проби за лабораторен анализ. „По преценка на инспекторите може да бъде извършено и пробовземане. В този случай сме избрали супа, основно ястие и салата – листна салата, които ще бъдат изследвани за микробиологични показатели“, уточни д-р Джогова.

Според Агенцията най-често установяваните нарушения в курортите са предлагане на храни с изтекъл срок на годност и неправилно етикетиране. „Основните несъответствия са свързани и с хигиенното състояние, сградния фонд и оборудването. За тях се дават срокове за отстраняване, след което се извършва последваща проверка за изпълнение“, допълни още директорът на дирекцията.

От Българската агенция по безопасност на храните подчертават, че засиленият контрол ще продължи до края на зимния сезон и ще обхване всички зимни курорти в страната.

